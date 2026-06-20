„Sie brennen für diese Aufgabe“ – Adam Beukeboom und Dieter Geidl bilden das neue Torhüter-Duo der Miners!

Herne. (PM HEV) Der HEV verkündet mit Dieter Geidl und Adam Beukeboom sein neues Torhüter-Duo für die Saison 2026/27.

Beukeboom wird mit der Rückennummer 37 für Herne auflaufen, Dieter Geidl wird das Grün-Weiß-Rote Trikot mit der Nummer 29 tragen.

Mit Geidl und Beukeboom stellt der Herner EV erstmals in der Vereinsgeschichte ein Goalie-Duo, das nicht in Deutschland geboren wurde. Während Adam Beukeboom in Kanada geboren ist, stammt Geidl aus Tschechien, genauer gesagt aus Brno. Der letzte Torwart aus Brno, der für den Herner EV spielte, war Lukas Lang in der Saison 2008/09, der für zwei Spiele von den Füchsen Duisburg an den HEV ausgeliehen wurde. Beide Torhüter weisen dabei Karrierewege auf, die kaum unterschiedlicher sein könnten.

Adam Beukeboom, geboren in Sundre, startete seine Karriere in den kanadischen Jugendligen und konnte dort mit starken Leistungen überzeugen. Bereits mit 16 Jahren spielte er unter anderem für die Regina Pats in der renommierten Nachwuchsliga WHL und erreichte dort eine Fangquote von knapp 90 Prozent. Nach weiteren Stationen in Kanada, darunter in der AJHL, SJHL und der Universitätsliga USports, folgte für Beukeboom erstmals der Schritt ins Ausland. Nach einem Jahr in Island und einer Saison in Serbien wechselte der gebürtige Kanadier erstmals nach Deutschland. Hier begann er beim TuS Harsefeld in der Regionalliga, ehe er noch einmal einen Zwischenstopp in den USA einlegte. Bei den Watertown Wolves in der FPHL, derselben Liga, in der auch der aktuelle Miner Tommy Munichiello in der Saison 2019/20 spielte, absolvierte Beukeboom 17 Partien und überzeugte mit einer starken Fangquote von 92,4 Prozent. Anschließend zog es den Torhüter erneut nach Deutschland, wo er zunächst drei Spielzeiten das Tor des Adendorfer EC hütete und in der vergangenen Saison auch bei den Beach Devils Timmendorf mit sehr guten Leistungen überzeugte.

Der 183 cm große Goalie erhielt erst im Laufe dieses Jahres seinen deutschen Pass. Aufgrund der Kontingentspielerregelungen war es ihm deshalb zuvor nicht möglich, in der Oberliga zu spielen. Diesen langjährigen Traum kann der 31-Jährige sich nun beim Herner EV erfüllen und das Trainerteam ist froh, Beukeboom von Herne überzeugt zu haben.

Auch Geidl startete seine Karriere außerhalb Deutschlands: Der Deutsch-Tscheche wurde in den hochklassigen Nachwuchsligen Tschechiens ausgebildet und wechselte zur Saison 2020/21 erstmals nach Deutschland, dem Heimatland seines Urgroßvaters, wodurch er auch seinen deutschen Pass besitzt. In Deutschland spielte er für die U20-Teams des ERC Ingolstadt und des ESV Kaufbeuren, für die er zudem vier Einsätze in der DEL2 absolvierte. Trotz seines jungen Alters von 23 Jahren bringt der 185 cm große Torwart bereits einiges an Erfahrung mit. In der Saison 2022/23, mit gerade einmal 19 Jahren, erhielt Geidl eine Förderlizenz für die Lindau Islanders und wechselte in der darauffolgenden Spielzeit fest an den Bodensee. Für die Islanders absolvierte Geidl insgesamt 85 Hauptrundenspiele in der Oberliga Süd, in denen er in zwei Spielzeiten als klare Nummer eins im Tor der Islanders gesetzt war. In insgesamt drei Spielzeiten bei den Islanders überzeugte er mit konstant soliden Leistungen. Mit Marc Hofmann und Christian Obu trifft Geidl in Herne zudem auf zwei alte Bekannte aus Lindau. In der vergangenen Saison hielt sich Geidl größtenteils in seiner Heimat fit und verstärkte zum Saisonendspurt noch den ESV Buchloe.

HEV-Coach Lenny Soccio zur Wichtigkeit der Torhüterposition: „Die Torhüterposition ist eine sehr wichtige Position im Eishockey, weshalb wir uns dort frühzeitig Gedanken gemacht haben. Schnell fiel die Wahl auf Adam und Dieter, und ich bin froh, dass wir beide von uns überzeugen konnten. Sie brennen für diese Aufgabe und wollen unbedingt zeigen, was sie können. Wir glauben an Dieter und Adam und sind überzeugt, dass wir mit ihnen im Tor eine sehr gute Qualität für die Oberliga haben.“

Aktueller Kader

Sturm:

Nick Ford, Tommy Munichiello, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Sofiene Bräuner, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr und Daniel Reichert.

Verteidigung:

Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald, Christian Obu und Tjark Kölsch.

Tor:

Adam Beukeboom und Dieter Geidl

229 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro