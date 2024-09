Sickinger weiterhin zwischen den Pfosten des EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Bevor es in dieser Woche für die Löwen aus Waldkraiburg in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Eishockey Bayernliga geht,...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Bevor es in dieser Woche für die Löwen aus Waldkraiburg in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Eishockey Bayernliga geht, gibt es noch einige wenige Dinge aus der Mannschaft zu berichten.

Das Team, welches sich am vergangenen Wochenende im tschechischen Tachov zusammenfand, freut sich darüber, dass auch Tobias Sickinger weiterhin zwischen den roten Pfosten des EHC-Tores stehen wird. Der 22-jährige Torhüter und amtierende bayerische Meister der Landesliga, teilte sich in der abgelaufenen Saison die Position im Tor mit Christoph Lode, bekam von Coach Lederer viele Einsätze und verbesserte sich auf diese Weise deutlich nach oben. Nun komplettiert er das Torhüter-Trio der Löwen neben Christoph Lode und Maximilian Englbrecht.

Andere Spieler jedoch entschieden sich mit Blick auf die Bayernliga-Saison dazu kürzer treten zu wollen. Tobias Jakob, Josef Huber und Daniel Schmidt werden den Verein nicht etwa verlassen, verlegen aber ihren Schwerpunkt auf die „OansBee“, das Bezirksliga-Team des EHC Waldkraiburg. Huber und Jakob kamen vor der vergangenen Saison aus der „OansBee“ in die erste Mannschaft und gehen nun dorthin zurück. Für Daniel Schmidt hingegen ist es das erste Mal 1b, wenn man von einem Spiel in der Saison 2015/2016 absieht. Das 28-jährige „Eigengewächs“, begleitete die Löwen durch die Oberliga, die Bayernliga und letztlich auch durch die Landesliga. Er ist ein sehr unauffälliger Spieler, was für einen Verteidiger ein echtes Prädikat darstellt. Mit maximal 10 Strafminuten pro Saison ist sehr gut ersichtlich, dass Schmidt ausreichend faire spielerische Mittel kennt, um Tore und Torschüsse seiner Gegenspieler zu verhindern. Ein solcher Weggang schmerzt die erste Mannschaft des EHC schon sehr, dennoch darf sich die Löwen-Familie freuen, dass er ihr auch in der zweiten Mannschaft erhalten bleibt und bei Bedarf dennoch aushelfen kann.

aha