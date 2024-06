Sicherheit und Fairness in Online Casinos fÃ¼r polnische Spieler in Deutschland

Anzeige Deutsche Online-Casinos sind in den letzten Jahren deutlich sicherer und professioneller geworden. Angesichts dieser Entwicklungen ist es wenig verwunderlich, dass auch immer...

Deutsche Online-Casinos sind in den letzten Jahren deutlich sicherer und professioneller geworden. Angesichts dieser Entwicklungen ist es wenig verwunderlich, dass auch immer mehr in Deutschland lebende Polen die Anbieter nutzen, um mit Spielautomaten für Unterhaltung zu sorgen. Im folgenden Artikel analysieren wir, welche Faktoren für die hohe Sicherheit verantwortlich sind und welche Unterschiede es zwischen deutschen und ausländischen Casinos heute gibt.

Gesetzesänderungen als Grundstein für eine professionelle Glücksspielbranche

Online-Casinos und Online-Sportwettplattformen waren bis 2021 nur in Schleswig-Holstein legal. Dies hatte zur Folge, dass fast alle Glücksspiel-Fans in Deutschland auf ausländische Anbieter zurückgriffen. Diese verfügten in den meisten Fällen zwar über eine Lizenz und boten eine gute Spielunterhaltung, konnten aber vom deutschen Gesetzgeber nicht beeinflusst werden.

Um diese Grauzone zu beenden, entschied sich die Politik 2021, Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag vorzunehmen. Erstmals wurden mit diesen Änderungen Online-Casinos und Online-Sportwettenanbieter bundesweit legalisiert.

Auch wenn die Gesetzesänderungen zunächst auf viel Kritik stießen, da sie den spielerischen Freiraum der Spieler stark einschränkten, ist doch festzustellen, dass die Gesetzesänderungen zu einem echten Erfolg wurden. Heute gibt es eine Vielzahl an Anbietern, die über eine deutsche Lizenz verfügen, sodass Spieler nicht mehr auf ausländische Anbieter zurückgreifen müssen.

Strenge Vorgaben zum Spielerschutz

Um als Glücksspielanbieter legal in Deutschland tätig sein zu können, ist es notwendig, eine Glücksspiellizenz zu beantragen. Um diese Lizenz zu erhalten, müssen Anbieter eine Reihe von strengen Vorgaben zum Spielerschutz einzuhalten. Zu diesen Vorgaben zählt unter anderem das Verbot von automatischen Spins, Live-Casino-Angeboten und Tischspielen. Zudem müssen die Anbieter die folgenden Vorgaben einhalten:

Das Oberlimit für Einzahlungen beträgt anbieterübergreifend pro Monat 1.000 €

Wartepausen zwischen den Spins

Maximaler Einsatz pro Spin beträgt 1 €

Werbung darf nur begrenzt geschaltet werden.

Diese Vorgaben sorgten für viel Kritik und wurden als Wettbewerbsnachteil für deutsche Anbieter angesehen, haben sich in der Praxis aber als sinnvolles Mittel gegen die Glücksspielsucht erwiesen. Unverständlich ist allerdings noch immer, warum klassische Tischspiele wie Roulette und Blackjack verboten sind. Inwiefern diese Spiele gefährlicher sein sollen als Spielautomaten ist unklar.

Rechtliche Sicherheit für polnische Spieler

Polnische Staatsbürger, die sich in Deutschland aufhalten, können von den deutschen Online-Casinos genauso profitieren wie Deutsche. Hier gibt es auch hinsichtlich der rechtlichen Sicherheit keine Unterschiede. Diese ist ein großer Vorteil, der die in Deutschland lizenzierten Anbieter von ausländischen Anbietern unterscheidet, da es deutlich leichter ist, sich an die hierzulande ansässige Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder zu wenden, als internationale Behörden zu kontaktieren.

Polnische Staatsbürger, die nach einem Online-Casino suchen, welches nicht nur Sicherheit und Professionalität, sondern auch Spielspaß bietet, sollten einen Blick auf das Vergleichsportal kasyno de werfen. Dieses ist auf polnische Spieler spezialisiert und bietet umfassende Informationen, die dabei helfen können, den richtigen Anbieter zu finden.

Faire Spielmechaniken und Auszahlungsquoten

Neben der hohen Rechtssicherheit und den umfassenden Maßnahmen zur Glücksspielprävention ist es bei der Analyse von Casinos natürlich auch wichtig, einen Blick auf die Spielmechaniken und Auszahlungsquoten zu werfen. Unseren Erfahrungen nach, bieten fast alle Online-Spielbanken ausschließlich Slots von bekannten Anbietern wie Play’n Go, Netent und Pragmatic Play an.

Diese Anbieter sind bekannt für einen hohen Spielspaß und faire Spielmechaniken. Klar ist damit, dass man als Spieler keine Angst haben muss, dass bei der Nutzung von Slots die Gewinnchancen manipuliert werden.

Auch die Auszahlungsquoten sind fair und vergleichbar mit denen, die ausländische Casinos bieten. Generell gilt, dass die Quoten zwischen 89 % und 98 % liegen. Da die Unterschiede zwischen den Slots damit relativ hoch sein können, lohnt es sich, vor dem Spielen zu recherchieren, wie hoch die Quote der jeweiligen Slots ist. Beachtet werden sollte zudem die Volatilität. Diese entscheidet, wie regelmäßig man Gewinne beim Spielen verzeichnen kann.

Die größten Unterschiede zu ausländischen Anbietern

Nachdem wir feststellen konnten, dass die deutschen Online-Casinos in Sachen Sicherheit, Fairness und Transparenz führend sind, lohnt sich auch ein Blick auf die Vorteile der ausländischen Anbieter. Diese bieten nach wie vor mehr spielerische Freiheit und stellen im Bereich der Tischspiele sogar die einzige Alternative dar, da Roulette und Co., wie bereits erwähnt, nicht von Anbietern mit deutscher Lizenz angeboten werden können.

Vorteile gibt es bei ausländischen Anbietern auch hinsichtlich der Bonusangebote. Diese sind international deutlich größer und vielseitiger. Natürlich sollte man dabei aber dennoch bedenken, dass auch die internationalen Bonusangebote mit strengen Bonusbedingungen versehen wurden, die es schwer machen, das Bonusguthaben in Echtgeld auszuzahlen.

Ein weiterer Unterschied liegt zudem in den Zahlungsoptionen. Während ausländische Anbieter es oft auch ermöglichen, mit Kryptowährungen ein- und auszuzahlen, stehen diese in Deutschland selten zur Verfügung. Anders sieht es hingegen beim Zahlungsdienstleister PayPal aus. Dieser steht für das Glücksspiel nur in deutschen Casinos zur Verfügung.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

