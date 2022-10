Sicheres Online Casino – Wie seriÃ¶se Online Casinos auswÃ¤hlen?

Anzeige Durch die Verbreitung des Internets, sind immer mehr Branchen dazu gezwungen ihr Geschäft auch im Netz anzubieten, doch welche Online Glücksspielanbieter sind...

Anzeige

Durch die Verbreitung des Internets, sind immer mehr Branchen dazu gezwungen ihr Geschäft auch im Netz anzubieten, doch welche Online Glücksspielanbieter sind die besten und gibt es ein seriöses Online Casino überhaupt? Diese Fragen beschäftigen viele Spieler in der Schweiz, weshalb dieser Artikel zum Ziel hat zu informieren und Unklarheiten zu erklären. Denn nur so kannst du die richtige Auswahl treffen.

Was sind Online Casinos in Deutschland und der Schweiz?

Der Unterschied zu herkömmlichen Casinos besteht insbesondere durch die ständige mobile Verfügbarkeit des Online Casinos. 2022 kannst du jederzeit und von überall auf der Welt deine Lieblings Spiele wie Video Poker, Spielautomaten, Blackjack, Baccarat und viele weitere tolle Casino Spiele spielen. Bei den meisten Casino Seiten kannst du wie in echt mit Echtgeld bezahlen. Dafür stehen dir mehrere Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Zahlungsart///Einzahlung///Auszahlung

Banküberweisung///bis zu 2000CHF///möglich

Kreditkarte///bis zum Kreditrahmen///möglich

Apple Pay///bis zu 2000CHF///möglich

Paypal///bis zu 1000CHF///möglich

PaysafeCard///bis zu 1000CHF///nicht möglich

Kryptowährung///bis zu 3000CHF///umständlich

Wie du siehst, sind Online Echtgeld Casinos in der Schweiz und Deutschland relativ üblich. Auch die Einzahlungslimits pro Transaktion sind hoch aber schützen dennoch vor Missbrauch oder Betrug. Trotzdem solltest du dir in den AGB deines Casinos online die Daten der einzelnen Zahlungsmittel vertraut machen.

Seriöses Online Casino – Die Top Casinos in der Übersicht

Eine der häufig gestellte Fragen ist, wie genau ich denn nun seriöse Casino Betreiber finde. Keine Sorge dafür musst du nicht lange suchen, mit den Experten von CasinoBerater.ch zusammen haben wir einen Überblick über die besten Online Casinos erstellt. Hier unsere Testsieger des Test:

Casino Luzern

Casino Interlaken

Grand Casino Baden

Casino Bern

Bei diesen Casinos können wir dir nur empfehlen, es mal auszuprobieren und zu spielen, denn nach den Tests mit CasinoBerater.ch haben wir nur positive Erfahrungen mit diesen Anbietern machen können. Alle bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und sind seriös. Außerdem haben wir alle rechtlichen Grundlagen im nächsten Abschnitt ausführlich überprüft. Deshalb kannst du sorgenfrei sogleich loslegen und dein Lieblings Casino online auswählen.

Die rechtlichen Grundlagen für ein sicheres Online Casino

Je nach Standort des Online Casinos und somit je nach Anbieter greifen unterschiedliche rechtliche Regelungen. So wird eine Schweizer Spielbank von der Eidgenössischen Spielbankenkommission auch Gambling Commission genannt überprüft, wohingegen die Regulierung in Deutschland eine andere Organisation durchführt.

Als Faustregel kannst du dir merken, wenn die Casinos online über eine gültige Lizenz verfügen, um ihre Spielotheken zu betreiben, dann bist du bei legalen, seriösen Casinos. Weitere Kriterien für die rechtliche Legitimität ist auch die EU-Lizenz für eine Online Spielbank, auf diese du achten solltest. Natürlich ist es aber so das die guten, seriösen Online Casinos alle über diese Lizenzen verfügen. Aber manchmal ist es nicht so einfach diese Casino Seite zu finden. Deshalb empfehle ich das lesen von Casino Test wie sie vor allem auch CasinoBerater.ch machen.

Tipps und Tricks beim auswählen des richtigen Online Casino Anbieter

Was du bei der Wahl vom seriöse Online Casino beachten musst, erfährst du hier. So kommt es beim Online Glücksspiel auf verschiedene Faktoren ab, die du hier nachlesen kannst:

Kundenzufriedenheit bei den Angebote – guter Kundenservice Hohe Auszahlungsquote bei den Spielautomaten und große Spielauswahl Angebote von anderen Online Casino Spiele wie Roulette, Blackjack, Poker etc. Top Casino Bonus direkt verfügbar? Sicherheit deiner Daten im Internet muss gegeben sein Offizielle Online Casino Lizenzen vorhanden

Die Zufriedenheit des Kunden ist bei allen Dienstleistern ein wichtiger Faktor, deshalb sollte der Service außerordentlich sein. Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Spieleautomaten hohe Auszahlungsquoten besitzen, denn dadurch fallen deine Gewinne als Spieler noch höher aus. Aber neben Online Slots sollten auch andere Spiele vertreten sein. So kann es einem schon mal in den Fingern reizen eine Runde Roulette zu spielen.

Zudem sind die Bonus auch stets eine große Verlockung für viele Schweizer. Damit du deinen Bonus einlösen kannst musst du den Bonus Code im Menü deines Online Casinos eingeben und bestätigen. Aber Achtung, dieser Bonus gilt nur für bestimmte Online Glücksspiele, was du aber nochmal in den AGB nachlesen kannst. Hast du den Bonus eingelöst, kannst du entweder in Form von Freispielen oder Guthaben damit spielen.

Fazit – Online Casino Test über die Sicherheit

Die Seriosität bei Online Casinos hat mich bei der Recherche sehr überrascht. Seriöse Casinos gibt es sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und das beste an der Sache ist, du kannst überall sofort das neueste Casino Spiel spielen. Je nach Anbieter bekommst du zudem noch einige Bonusangebote hinterher geschmissen, was deine Spielhallen Gewinne nur noch besser ausfallen lässt. Auf diesen Bonus solltest du auf keinen Fall verzichten, und nicht jeder Spieler bekommt ihn. Also nachdem du nun alle wichtigen Infos hast sei schnell und schnapp dir deinen Bonus!

851 Vom 10.11. - 13.11.2022 findet der Deutschland Cup in Krefeld mit den Teams aus Dänemark, Österreich und Slowakei statt. Wie verfolgen Sie das traditionsreiche Turnier? Ich bin live in der Arena dabei Ich schaue am TV live zu Ich lese die Nachberichte online und in Tageszeitungen das weiß ich noch nicht gar nicht

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!