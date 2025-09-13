Sicher am Seilersee â€“ Das Awarenesskonzept der Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters setzen ein starkes Zeichen fÃ¼r Respekt und Sicherheit: Mit dem neuen Awarenesskonzept â€žSicher am Seilerseeâ€œ wollen die Roosters ab sofort allen Besucherinnen und Besuchern der Eissporthalle Iserlohn ein sicheres, positives und respektvolles Stadionerlebnis ermÃ¶glichen.

Warum ein Awarenesskonzept?

Eishockey lebt von Leidenschaft, Emotionen und einer besonderen Fankultur. Gleichzeitig wissen wir, dass groÃŸe Menschenmengen, hitzige Spiele und enge Situationen auch zu Konflikten oder unangenehmen Momenten fÃ¼hren kÃ¶nnen. Niemand soll in unserer Halle Angst haben oder sich unwohl fÃ¼hlen mÃ¼ssen.

Darum haben die Iserlohn Roosters gemeinsam mit Sicherheitsdienst, Polizei, SanitÃ¤tsdienst, sowie Fanbeauftragten ein Konzept entwickelt, das Betroffenen in schwierigen Situationen schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet.

Unsere Ziele

Das Awarenesskonzept verfolgt drei klare Schwerpunkte:

PrÃ¤vention: Wir schaffen Bewusstsein fÃ¼r ein respektvolles Miteinander in der Eissporthalle. Schon durch Aufmerksamkeit und Haltung wollen wir Situationen entschÃ¤rfen, bevor sie eskalieren.

UnterstÃ¼tzung: Wir stehen Betroffenen und Beobachtenden von Gewalt, BelÃ¤stigung oder Bedrohung zur Seite â€“ niemand bleibt allein.

HandlungsfÃ¤higkeit: Wir haben feste AblÃ¤ufe und Ansprechpartner geschaffen, damit im Ernstfall sofort reagiert wird.

Wann kannst du dich an uns wenden?

Wenn du dich bedroht oder bedrÃ¤ngt fÃ¼hlst.

Wenn du kÃ¶rperliche oder verbale Gewalt erlebst oder beobachtest.

Wenn du belÃ¤stigt wirst oder dich hilflos fÃ¼hlst.

Wenn du jemanden siehst, der UnterstÃ¼tzung braucht.

So bekommst du Hilfe

Sprich unser Personal an â€“ dazu gehÃ¶ren Sicherheitsdienst, SanitÃ¤tsdienst, Polizei, Fanbeauftragte sowie Mitarbeitende der GeschÃ¤ftsstelle.

Nutze den geschÃ¼tzten Anlaufpunkt hinter dem Heimtor, wo dir zugehÃ¶rt wird und du unterstÃ¼tzt wirst.

Dort kÃ¼mmern wir uns um dich â€“ vertraulich, respektvoll und unkompliziert. Ob emotionale Begleitung, medizinische Hilfe oder die Vermittlung an weitere Stellen: Wir helfen dir, den nÃ¤chsten Schritt zu gehen.

Es soll deutlich werden, dass Respekt, SolidaritÃ¤t und Sicherheit Teil unserer Clubkultur sind. Wir wollen, dass die Eissporthalle ein Ort bleibt, an dem alle Fans das Spiel genieÃŸen kÃ¶nnen â€“ unabhÃ¤ngig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder ZugehÃ¶rigkeit.

Niemand ist allein â€“ wir stehen zusammen! Gemeinsam fÃ¼r ein respektvolles Miteinander in der Eissporthalle Iserlohn.