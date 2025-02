Shutout-Sieg: EisbÃ¤ren gewinnen gegen Augsburg mit 5:0 – Larry Mitchell „kurz angebunden“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den vierten Heimsieg in Serie eingefahren.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend deutlich mit 5:0 gegen die Augsburger Panther durch. Dies war der 50. Heimsieg der Eisbären über die Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Manuel Wiederer gab sein Comeback nach Verletzungspause.

Die Gastgeber erwischten in der ausverkauften Uber Arena einen guten Start ins Spiel und gingen bereits nach 94 Sekunden durch Leo Pföderl (2.) in Führung. Auch in der Folge blieb der Hauptstadtclub das bessere Team mit mehr Spielanteilen. Es blieb aber zunächst beim knappen Vorsprung Berlins. Im Mitteldrittel blieben die Berliner die tonangebende Mannschaft. Zunächst erhöhte Manuel Wiederer (26.) auf 2:0, ehe Ty Ronning (30./PP1) und erneut Wiederer (36./PP1) die Führung für der Eisbären jeweils im Powerplay auf 4:0 ausbauten. Auch im Schlussabschnitt bot sich ein vergleichbares Bild. Die Gastgeber blieben die spielbestimmende Mannschaft. Zach Boychuk (56.) sorgte dann schlussendlich für den 5:0-Endstand. Für Torhüter Jake Hildebrand war es das erste Spiel der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Die Eisbären Berlin bestreiten am Sonntag, den 23. Februar ihr nächstes Ligaspiel. Am 48. Spieltag der PENNY DEL gastieren die Kölner Haie in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Mir hat unser Spiel heute gefallen. Wir haben über die gesamten 60 Minuten eine gute Leistung abgeliefert. Wir haben gut verteidigt und einfach gespielt, wenn es darauf ankam. Zudem haben wir Kapital aus unseren Möglichkeiten geschlagen. Es war ein sehr guter Einsatz jedes einzelnen Spielers.“

Manuel Wiederer (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir wollten eine Reaktion auf unser schwaches Spiel in Frankfurt zeigen. Das ist uns gelungen. Alle vier Reihen haben eine gute

Leistung abgeliefert. Darauf können wir aufbauen. Es ist natürlich auch sehr schön, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben. Ich freue mich über meine beiden Tore.“

Larry Mitchell, Headcoach Augsburger Panther









Endergebnis

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Niemeläinen, Smith; Müller, Wissmann (C); Geibel, Mik; Panocha – Kirk, Fontaine, Ronning; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Veilleux, Wiederer, Bergmann; Schneider, Leden, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Mann (ab 40. Minute: Keller) – Zajac, Reul; Blumenschein, Schemitsch; McCourt, Renner; Köhler – Tosto, Kunyk, Busdeker; Hakulinen; Collins, F. Elias; Louis, Bast, Zengerle; M. Elias, Volek, Oblinger – Trainer: Larry Mitchell

Tore

1:0 – 01:34 – Pföderl (Noebels, Boychuk) – EQ

2:0 – 25:19 – Wiederer (Veilleux, Bergmann) – EQ

3:0 – 29:38 – Ronning (Müller, Pföderl) – PP1

4:0 – 35:22 – Wiederer (Noebels, Müller) – PP1

5:0 – 55:59 – Boychuk (Pföderl, Noebels) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 6 (0, 2, 4) Minuten – Augsburger Panther: 8 (0, 8, 0) Minuten

Schiedsrichter Sirko Hunnius, Andreas Huber (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.200

