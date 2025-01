Shutout für „Henk“ Hane und Manuel Albergs erster DEL-Treffer: Iserlohn Roosters liefern in Köln das perfekte Auswärtsspiel ab – Lange Verletztenliste bereitet Sorgen

Iserlohn. (MK) Für die Iserlohn Roosters war es das fast perfekte Auswärtsspiel. Mit 4:0 gewannen die Sauerländer am Sonntag beim Westrivalen in Köln.

Bei den Haien war alles angerichtet: Captain Mo Müllers Jubiläum zum 1100. DEL-Match sollte natürlich mit einem Heimsieg gegen Tabellenzwölften gekrönt werden. Dazu war die Kölner Meistermannschaft aus dem Jahr 1995 Ehrengast in der LanxessArena. Unter den Gästen waren unter anderem mit Torwart Olaf Grundmann, den früheren Verteidigern Karsten Mende und Andreas Pokorny, sowie Co-Trainer Bernd Haake auch Champions, bei denen der Standort Iserlohn auch ganz groß im Lebenslauf steht.

Ziegler trifft doppelt, Alberg mit DEL-Torpremiere und Hane mit einem Shutout

Es kam aber ganz anders. Manuel Albergs DEL-Premierentreffer in seiner Heimatstadt und Sven Zieglers Treffsicherheit bescherten den Roosters eine angenehme 2:0 Führung nach dem ersten Drittel. Topscorer Sven Ziegler sorgte noch vor der zweiten Pause für das 3:0 aus Iserlohner Sicht. Kölns international erfahrener Trainerfuchs Kari Jalonen wechselte im Schlussdrittel den Torwart. Tobias Ancicka kam für den glücklosen Julius Hudacek. Wer damit rechnete, dass die Kölner mit dem ersten Treffer noch einmal eine Angriffswelle starten würden, lag vermutlich gar nicht so falsch. Allerdings nervten die Roosters die Haie mit ihrer verbissenen Zweikampfstärke und viele geblockten Schüssen zusehends. Hinzu kam, dass die Haie vermutlich noch bis Mitternacht hätten spielen können, ohne einen Treffer zu erzielen. Und es war ganz sicher auch ein riesengroßer Verdienst von Iserlohns Torhüter Hendrik Hane, der mit seiner „Bierruhe“ auch in brenzligen Situationen den Überblick behielt und mit mehrere starken Saves einer der Väter des Iserlohner Erfolges in Köln war. Taro Jentzsch´ Empty-Net-Goal war für die Roosters die Kirsche auf der Sahnetorte mit vier Kerzen.

Der 4:0 Sieg in Köln war zugleich der erst Shutout von Hendrik Hane in seinem insgesamt 69 DEL-Einsatz. Für die Iserlohn Roosters war es erst sein siebter Einsatz. Mit der in Köln, aber auch in seinen letzten Spielen, gezeigten Leistungen sollte sich Hane Hoffnungen auf mehr Einsätze machen dürfen. Der Erfolg der Mannschaft ist aufgrund der „kurzen Bank“ umso höher einzuschätzen.

Stürmersuche läuft

Sportdirektor Franz Fritzmeier hatte schon vor einigen Tagen erklärt, dass er sich auf der Torwartposition mit Andy Jenike und Hendrik Hane keine zu großen Sorgen macht. Das wiederum erleichtert die Entscheidung de letzte noch freie Importlizenz an einen Stürmer zu vergeben. Hier scheint man mit einigen Kandidaten in fortgeschrittenen Gesprächen zu sein. Wie so oft ist es aber auch so, dass speziell die Iserlohn Roosters warten müssen, bis sich eine Tür öffnet. Neben der finanziellen Seite ist es aktuell auch ein Nachteil, dass die Kandidaten davon ausgehen können ihre Saison in Iserlohn ohne Playoffs nicht verlängern zu können. Mit diesem Rucksack entscheiden sich Spieler dann auch immer wieder – unabhängig vom Klub – gegen mehr Geld und für die Chance auf eine Playoff-Teilnahme. Vollzug konnten die Sauerländer bis jetzt noch nicht melden. Auf den diversen Socialmedia Plattformen schießen aktuell einige Gerüchte ins sprichwörtliche Kraut.

Franz Fritzmeier, der ja erst seit Jahresbeginn für die Roosters tätig ist, verschafft sich derweil auf allen Ebenen einen Überblick. Zwischen den Spielen gegen Mannheim und in Köln wurde er so zum Beispiel als aufmerksamer Beobachter des DNL-Spiels zwischen Krefeld und Berlin wahrgenommen.

Verletztenliste immer länger

Eine Kaderergänzung wäre sicherlich von Nöten, da die Ausfallliste aktuell immer länger wird. In Köln musste Verteidiger Johannes Huß nach zwei Wechseln schon passen, da seine alte Verletzung wieder Ärger machte. Noch keine genaue Diagnose liegt bei Branden Troock vor, der gegen Mannheim verletzt ausscheiden musste. „Es sah definitiv nicht gut aus“, hatte auch Assistenztrainer Frank Fischöder am Freitag schon große Sorgen. Möglicherweise droht dem zweitbesten Torschützen sogar das Saison-Aus. Auf der Ausfallliste befindet sich auch Tyler Boland, der mit etwas Glück nach der Länderspielpause Mitte Februar wieder mitspielen könnte. Die Comebacks von Maciej Rutkowski und Lennard Nieleck dürften dagegen früher möglich sein.

Headcoach Doug Shedden lobte nach dem Spiel die Disziplin seiner Jungs. Man habe die Tore zu einem wichtigen Zeitpunkt geschossen und eine gute Torwartleistung gehabt. Stürmer Manuel Alberg freute sich riesig über seinen ersten DEL-Treffer, der ihm unter den Augen seiner Eltern „ausgerechnet“ in seiner Heimatstadt gegen seinen Jugendklub gelang.

Mit dem Sieg haben die Iserlohner sich wieder etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen können. Der Abstand auf den Letzten Augsburg beträgt aktuell vier Punkte.

Spiel in Bremerhaven wird verlegt

Am kommenden Wochenende bestreiten die Roosters nur ein Siel, denn das Match in Bremerhaven musste aufgrund des Ammoniakschadens auf den 12. Februar verlegt werden. Zeit also für die Roosters sich ein wenig länger zu erholen, wenngleich dadurch die Länderspielpause etwas kürzer ausfällt. Somit geht es zum Auftakt des „Heimspiel-Triple“ am Sonntag zunächst gegen Meister Berlin, am Dienstag wieder gegen Nürnberg und donnerstags darauf gegen Frankfurt weiter, ehe man am 2. Februar nach dem Auswärtsspiel in Wolfsburg einige spielfreie Tage genießen darf.

Im Video: Alle Tore vom Sieg in Köln, die Trainerstimmen, ein Interview mit Manuel Alberg und die Statements von Hendrik Hane und Kölns Frederik Storm

Unterstützt durch MagentaSport









! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV