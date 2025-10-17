Shutout fÃ¼r Haukeland! Straubing Tigers erarbeiten sich einen 2:0 Sieg gegen Iserlohn

Straubing / Iserlohn. (MK) Das aktuell â€žheiÃŸeste Teamâ€œ der Liga gibt sich keine BlÃ¶ÃŸe: Die Straubing Tigers punkten im zehnten Spiel in Folge und gewinnen gegen die offensiv zu ungefÃ¤hrlichen Iserlohn Roosters mit 2:0.

Zwei Entscheidungen nach Videobeweis im Anfangsdrittel

Die GÃ¤ste Ã¼berstanden die Anfangsphase mit der lautstarken UnterstÃ¼tzung der Tigers-Fans zunÃ¤chst gut. Hede (5.) hatte die einzige nennenswerte Chance der Gastgeber. Auf der anderen Seite bekam Boland mit der besten Roosters Gelegenheit (8.) den Puck nicht an Torwart Haukeland vorbei. Und auch Lassens Schusschance (9.) fand nicht den Weg ins Netz. Eine Strafe gegen Melnick (13.) Ã¼berstanden die Gastgeber trotz des gefÃ¤lligen Iserlohner Ãœberzahlspiels gut. Aufregung dann in der 15. Minute. Nach ÃœberprÃ¼fung mittels Videobeweis sanktionierten die Schiedsrichter ErkampsÂ´ KÃ¶rperangriff gegen Loibl mit fÃ¼nf Strafminuten. Bis 24 Sekunden vor Ablauf der Strafe hielt Iserlohns Abwehr Stand, dann traf Halloran. Dachten alle, doch auch hier ergab der Videobeweis eine Behinderung mit dem Schlittschuh an Torwart Jenike, somit kein Tor und Drittelpause.

Green bricht den Bann fÃ¼r die Tigers

Straubing erhÃ¶hte im zweiten Drittel sanft StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck den Druck. Green belohnte die Tigers in der 25. Minute mit dem 1:0 per Direktabnahme aus der halbrechten Position. Die nÃ¤chste Straubinger Strafe gegen Klein wegen Haltens an Borzecki, gehÃ¶rte eher in die Kategorie harmloses Iserlohner Powerplay. Wieder vollzÃ¤hlig traf Varejcka (30.) aus der zentralen Position nur den AuÃŸenpfosten. Iserlohns KapitÃ¤n Fischbuch kassierte die nÃ¤chste Strafe (34.) im Spiel und erneut blieb das Iserlohner Penaltykilling erfolgreich. Mit der knappen 1:0 FÃ¼hrung der Tigers ging es dann auch in die zweite Pause.

Hallorans Zuckertor, Haukelands Shutout und Iserlohns AbschlussschwÃ¤che

Im Schlussdrittel erhÃ¶hten die Gastgeber den Druck. Zugleich verlagerte sich das Spiel immer mehr in hartnÃ¤ckig ausgetragenen ZweikÃ¤mpfen. Ex-Rooster Tim Fleischer vergab in der 44. Minute die erste hochkarÃ¤tige Chance in diesem Abschnitt. Loibl und Halloran (beide 47.) hatten das zweite Tor schon auf dem SchlÃ¤ger, aber Jenike behielt mit all seiner Routine die Ãœbersicht. Dazwischen verpasste es Fischbuch bei einem Konter nach Doppelpass mit Cornel die Scheibe â€žeinzuloggenâ€œ. Also die Iserlohner das Spiel gerade wieder etwas offener gestalten konnten, kam der Moment des Nicholas Halloran, der seinen Konter gekonnt abschloss, indem er seinem Gegenspieler davonzog und auch Jenike zum 2:0 umspielen konnte. Iserlohn hatte noch eine Gelegenheit durch Jentzsch (56.), der aber nur das AuÃŸennetz traf. Die Roosters versuchten natÃ¼rlich branchenÃ¼blich in der Schlussphase noch einmal heranzukommen, opferten zwei Minuten vor Spielende nach Auszeit Keeper Jenike fÃ¼r den sechsten Feldspieler, aber die Tigers brachten den Sieg plus Shutout fÃ¼r Haukeland souverÃ¤n ins Ziel.

Iserlohn verpasst einmal mehr einen Punktgewinn aufgrund der eklatanten â€žTorungefahrâ€œ. Straubings Lauf geht weiter. Das Team von Headcoach Woodcroft punktet auch im zehnten Spiel in Folge.

Straubing schnuppert an der Pole Position

In der Tabelle bleiben die Tigers erster Verfolger von Spitzenreiter Mannheim, das zeitgleich gegen Schwenningen patzte. Die Roosters treten weiter auf der Stelle: Platz 13 nach dem elften Spieltag.

Am Sonntag geht es bereits fÃ¼r beide Teams weiter. Iserlohn empfÃ¤ngt Berlin und die Tigers sind in KÃ¶ln gefragt.

Tore: 1:0 (24:22) Green (Brunnhuber), 2:0 (52:55) Halloran (Leslie/Scott)

Strafen: 6 – 11

Schiedsrichter: Schadewaldt, Huber (Pfriem, JÃ¼rgens)

Zuschauer: 5,190

Aufstellungen:

Straubing: Haukeland â€“ Leslie, Beaudin; Brandt, Daschner; Klein, Green; Zimmermann – Schwarz, Melnick, Allison; Scott, Loibl, Halloran; Varejcka, Brunnhuber, Fleischer; Hede, Leonhardt, McKenzie

Iserlohn: Jenike â€“ Lassen, Norell, Ugbekile, Jobke; HuÃŸ, Erkamps; Elten – TÃ¶rnqvist, Cornel, Fischbuch; Borzecki, Boland, Thomas; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Niehus, Neumann, Geiger

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!