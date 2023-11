Shooutout-Krimi in der Festung â€“ DSC siegt im Topspiel

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat. In einer hitzigen und intensiven Partie bezwang der Deggendorfer...

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat. In einer hitzigen und intensiven Partie bezwang der Deggendorfer SC die Bayreuth Tigers vor 1604 Zuschauern mit 6:5 nach Penaltyschießen.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Spiel gegen den DEL2-Absteiger auf den gleichen Kader wie beim Auswärtssieg in Bad Tölz zurückgreifen. Somit fehlten dem Deggendorfer Aufgebot weiterhin Alex Grossrubatscher, Niklas Pill und Leon Zitzer.

Der DSC erwischte den besseren Start in die Partie und ging folgerichtig in der neunten Minute in Führung. Einen Bayreuther Querpass an der blauen Linie fing Sascha Maul ab, der alleine vor Kai Kristian eiskalt blieb und zum 1:0 abschloss. Die Deggendorfer Offensive hatte nun Blut geleckt und legte knapp eine Minute später noch einen drauf. Auf Zuspiel von Lukas Miculka traf Petr Stloukal zum 2:0. Doch die Tigers bewiesen Nehmerqualitäten und kamen in der zwölften Minute zurück. In eigener Unterzahl war es Mark Ledlin, der freistehend ins rechte obere Eck zum Anschluss traf. Die Partie wurde jetzt immer hitziger und auch die Strafzeiten nahmen zu. Ein weiteres Powerplay nutzte in der 19. Minute Carter Popoff, der auf Zuspiel von Thomas Greilinger auf 3:1 stellte. Die Gäste ließen sich aber erneut nicht aus der Bahn werfen und kamen umgehend in die Partie zurück. Dieses Mal waren die Tigers im Powerplay und es dauerte nicht lange, bis Eeto Elo seine Farben wieder auf ein Tor heranbrachte.

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie von hoher Intensität und Strafzeiten geprägt. In der 28. Minute fasste sich Petr Stloukal ein Herz und zog in eigener Unterzahl an Freund und Feind vorbei und traf zum 4:2. Das Strafenfestival in den zweiten 20 Minuten ging weiter und ein weiteres Powerplay brachte die Gäste in der 32. Minute wieder auf ein Tor heran. Mark Ledlin wurde im Slot völlig alleingelassen und der Tigers-Stürmer schloss präzise zum 4:3 ab. Doch auch die Deggendorfer bekamen drei Minute später ein Powerplay zugesprochen, das sie ebenso mustergültig verwerteten. Einen Schuss von Marcel Pfänder fälschte Röthke vor dem Tor unhaltbar zum 5:3 Pausenstand ab.

Im Schlussabschnitt warfen die Gäste noch einmal alles in die Waagschale und kamen in der 50. Minute durch Hult auf 5:4 heran. Die Tigers hatten nun Lunte gerochen und drückten auf den Ausgleich, der ihnen in der 56. Minute auch gelang. Aus spitzem Winkel zimmerte Robin Drothen den Puck unhaltbar in den Winkel zum 5:5 Ausgleich.

Mit diesem Spielstand ging es auch hinein in die Verlängerung. Dort konnte auch kein Sieger gefunden werden, sodass das Penaltyschießen diese tolle Partie entscheiden musste. Dort schwangen sich Thomas Greilinger und Curtis Leinweber zu den Matchwinnern auf, die beide ihrer Versuche trafen, während die Tigers mit sämtlichen Chancen scheiterten.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC erst wieder am kommenden Sonntag. Dann ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger zu Gast zum Derby bei den Passau Black Hawks.

