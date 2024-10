SHL – Zwischenbilanz nach dem ersten Viertel!

Bastad. (J.G.J.) Das Spiel teilt sich in Drittel, die Saison vor den Playoffs ist in Viertel geteilt, mit jeweils zwei Hin- und Rückrunden. An...

Bastad. (J.G.J.) Das Spiel teilt sich in Drittel, die Saison vor den Playoffs ist in Viertel geteilt, mit jeweils zwei Hin- und Rückrunden.

An diesem um eine Stunde verlängerten Wochenende ist das erste Viertel (13 Spiele, jeder gegen jeden) geschafft und Zeit für eine kurze Zwischenbilanz.

Auf den vorderen Tabellenplätzen, die zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigen, stehen mit 24 Punkten Frölunda und Skelleftea vor Färjestad, Lulea und Örebro mit jeweils 23 Punkten. Das sind die Platzierungen auf den Plätzen 2 bis 6 (Skelleftea mit einem Spiel im Plus), wie sie dem Durchschnitt aller Vorhersagen entsprechen.

Die Überraschungsmannschaft der Saison kommt aus Gävle, der dortige Traditionsverein Brynäs steht als Aufsteiger zur Zeit mit 25 Punkten auf Platz 1 der Tabelle. In der vorletzten Saison war der Traditionsverein erstmalig in der Vereinsgeschichte abgestiegen, kam aber mit einer beeindruckenden Siegesserie in den Aufstiegsplayoffs für diese Saison zurück in die erste Klasse.

Wie berichtet waren die Ambitionen groß, sollte doch die Monitor ERP Arena mit dem in Schweden größten Monitor-info-würfel von über 200 qm unter der Hallendecke ausgestattet werden. Während diese Installation aufgrund von längerer Auslieferungszeit leider zum Saisonstart nicht realisiert werden konnte, startete jedoch das Team „ohne zu würfeln“ allein mit dem runden Puck so überragend, dass es jetzt mit 25 Punkten die Tabelle anführt. Inzwischen läuft die Tabellenführung auch über den jetzt neu installierten Riesenmonitor unter der Hallendecke.

Gävle ist nicht nur Eishockeystadt, sondern hier wurden auch die „schwedischen Gummibärchen“, die hier wegen der Form eines kleinen Autos „Ahlgrens Bilar“ heißen, erfunden. In der Reklame heißt es, man kann sie nur stoppen, wenn man sie aufisst. So bleibt die Frage, wer, wann und wie Byrnäs in der Liga stoppt!

Im der unteren Tabellenhälfte überraschte insbesondere Roegle mit einem Besorgnis erregenden Fehlstart. Der Vizemeister der letzten Saison fand sich nach den ersten Spieltagen auf einem Abstiegsplatz wieder. Die Situation begann sich dem Vorjahr anzunähern, wo man ebenfalls weit unter den Erwartungen startete und noch vor Weihnachten das Trainerteam wechselte.

Nach 4 Siegen in den letzten Spielen ist man nun wieder auf einem Relegationsplatz angekommen. Die tatsächlichen Erwartungen liegen allerdings nicht unter Platz 6. Das letzte Heimspiel der Hinrunde in der eigenen Catena Arena am Samstag wurde mit 5 : 3 gegen den Meister der Saison 2022/23 Växjö gewonnen.

Die Rückrunde startet am Dienstag „rückwärts“ und so fährt Roegle zum Rückrundenstart „ als direktes Rückspiel“ mit großem Optimismus in die Vida Arena in Växjö.

Es bleibt bestimmt spannend, wie dieses Jahr Weihnachten die Bescherung in Roegle ausfällt und welche Meldungen über den Schirm unter dem Dach von Brynäs laufen.

Autor: J.G. Just

