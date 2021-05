SHL: VÃ¤xjÃ¶ schwedischer Meister 2021, dennoch ein guter Abschluss fÃ¼r Moritz Seider

Bastad. (JGJ) Gewinnen und weiterspielen oder Sommerpause? Das war die letzte Chance für Roegle heute noch ein sechstes Finalspiel zu erreichen. Nach einer 1:0...

Bastad. (JGJ) Gewinnen und weiterspielen oder Sommerpause? Das war die letzte Chance für Roegle heute noch ein sechstes Finalspiel zu erreichen.

Nach einer 1:0 Führung im ersten Drittel wuchs diese Hoffnung. Beim 1:1 nach dem zweiten Drittel war auch noch alles möglich. Im letzten Drittel ging es dann allerdings Schlag auf Schlag und Roegle unter.

Bereits in der Dritten Minute ging Växjö in Führung um nach 12:14 gespielter Zeit mit 4 Toren innerhalb von 4 Minuten mit 6 : 1 die Meisterschaft in der eigenen Halle zu sichern. Der Treffer von Roegle kurz vor Ende zu 6:2 war ohne Bedeutung.

Für Moritz Seider allerdings noch ein guter Abschluss der für ihn überragenden Saison. Die Heimatpresse von Roegle bedauert bereits heute nach Spielschluss den zu erwartenden Abgang des Deutschen. Für diese Saison von den Detroit Redwings ausgeliehen, scheint ab Herbst ein Einsatz in der NHL sicher.

Für Växjö ist es die dritte schwedische Meisterschaft.

(J.G. Just)