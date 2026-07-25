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SHL: Überraschender Abgang bei Örebro

25. Juli 20261 Mins read156
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Teemu Turunen - © Sportfoto-Sale (DR)
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Örebro. (EM) Eigentlich waren die Kaderplanungen bei Örebro aus der Svenska Hockey League (SHL) schon abgeschlossen.

Nun aber berichtet Expressen, dass der finnische Flügelstürmer Teemu Turunen den Klub vorzeitig verlassen wird.

Im vergangenen November war Turunen von Kärpät Oulo nach Örebro gewechselt. Gemeinsam mit Patrik Karlkvist und Kalle Kossila bildete er eine starke Reihe.

Nun aber wird er nicht zum Klub zurückkehren. Die Gründe sind rein privater Natur, da Teemu Turunen näher bei der Familie in Finnland sein will.

„Obwohl wir Teemu gerne bei uns behalten hätten, geht die Familie vor. Wir danken Teemu für seine Zeit bei uns und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute“, so Sportdirektor Henrik Löwdahl.

Örebro wird nun den markt sondieren und nach einem Ersatz Ausschau halten. Denkbar ist, dass man in der Vorbereitung zunächst auch den eigenen jungen Spielern eine Chance geben wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Teemu Turunen @ Elite Prospects

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