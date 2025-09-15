SHL – Seit Sonnabend schlagen die Uhren und Herzen der Fans in Schweden wieder im Dritteltakt !

Bastad. (J.G.J.) Samstag, 15.15 Uhr und 18.00 Uhr – in 7 Städten Schwedens fielen die Pucks zum Start in eine neue Saison, für die alle Prognosen auf „Aufwärts“ stehen.

Kurz vor dem Saisonstart veröffentlichte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY wieder seinen jährlichen Bericht zur finanziellen Situation der SHL.

Zusammenfassend war die letzte Saison mit der Rekordzahl von über 2,8 Millionen Zuschauern für alle Vereine ein Erfolg, die Ticketeinnahmen stiegen um 16 Prozent bei einem Durchschnittspreis von 237 schwedischen Kronen ( ca. 21 Euro) pro Ticket. Trotz auch steigenden Kosten konnten so mehr Vereine als im Vorjahr ein positives Betriebsergebnis buchen.

Ob die finanziellen Top 4 Färjestad, Frölunda, Skelleftea und Brynäs im Frühjahr 2026 auch als Top 4 der Tabelle in die Playoffs gehen, lässt sich jedoch nicht vorhersagen.

Der Meister der letzten Saison Lulea, zählt nicht zu den Reichsten, mit einem 5:0 gegen Malmö aber wieder zu den Teams mit Ambitionen.

Die Überraschungsmannschaft der letzten Saison, Brynäs, die als Aufsteiger erst im 4. Spiel des Playoff Finales von Lulea gestoppt werden konnt, startete als Vizemeister mit einer 4:7 Heimniederlage gegen den Meister von 2023 aus Växjö.

Als Bereicherung der Liga wird von allen Fans der Aufsteiger Djurgarden aus Stockholm begrüßt. Mit Djurgarden ist endlich wieder auch ein Club aus der Hauptstadt in der ersten Liga und erfüllte im ersten Heimspiel auch die Erwartungen der Fans mit einem 5:4 gegen den Meister von 2024 Skelleftea. Nach einer 5:2 Führung mussten die Stockholmer allerdings bis zur Schlusssirene zittern, um nicht in die Overtime zu müssen.

Rögle aus Ängelholm, noch nie Meister, aber Sieger der ChampionsHockey League 2023 brauchte die Verlängerun, um nach dem Auftaktspiel mit einem 3:2 Auswärtsieg gegen Färjestad zum nächsten schweren Auswärtsspiel in Skelleftea weiter zu reisen.

Die weiteren Ergebnisse, ohne Überraschung: Frölunda siegte gegen Linköping 2:1, Leksand gewann gegen Timra 3:2 und Orebro siegte bei HV 71 mit 4:3 !

Am Dienstag, Donnerstag und Samstag folgen bereits die nächsten Spiele, bei den Entfernungen zwischen den Spielstätten von Lulea fast am Polarkreis bis Malmö am Südende eine zusätzliche Herausforderung.

Autor: J.G. Just