Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + SHL: Schluss mit Lustig… der Ernst der Playoffs startet – (Trainer)Duell Roegle gegen Färjestad steht besonders im Fokus
! +Schweden

SHL: Schluss mit Lustig… der Ernst der Playoffs startet – (Trainer)Duell Roegle gegen Färjestad steht besonders im Fokus

16. März 20262 Mins read59
Share
Trainer Dan Tangnes von Rögle BK während des Spiels - © City-Press
Share

Bastad (JGJ) Die Hauptrunde endete am Wochenende ohne größere Überraschungen.

Skelleftea und Frölunda sicherten sich mit jeweils über 100 Punkten die beiden ersten Tabellenplätze. Die folgenden 4 mit Växjö, Rögle, Färjestad und dem Überraschungsaufsteiger der Vorsaison Brynäs entsprechen auch den Erwartungen.

Lulea, Malmö, Djurgarden und Örebro sind auf den Plätzen 7 bis 10 die Teams, die im Achtelfinale im best-of-3 Modus noch die Qualifikation fürs Viertelfinale austragen.

Hier ist hervorzuheben, dass mit dem Aufsteiger dieser Saison Djurgarden, auch der Club aus der Hauptstadt seine Chancen nach oben gewahrt hat und nicht im Abstiegskampf gelandet ist. Das Duell mit Malmö verspricht Spannung vor grosser Kulisse und begeisterten Fans.

HV 71 und Leksand spielen um oder besser gegen den Abstieg und die Mannschaften aus Linköping und Timra auf den Plätzen 11 und 12 können sofort in wärmeren Urlaubsorten die „Sommerferien“ starten.

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt die ganze Liga das Viertelfinalduell zwischen Roegle aus Ängelholm und Färjestad. Hier stehen sich neben den Mannschaften auch zwei besondere Trainer gegenüber: Dan Tangnes gegen Cam Abbott, eigentlich zwei Trainer mit Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit und freundschaftlich verbunden, die nun zu Rivalen werden.

Der Kanadier Cam Abbott, erst seit Januar des Jahres Cheftrainer bei Färjestad wird in Ängelholm immer noch verehrt. 2008 bereits Spieler bei Roegle feierte er dann als Trainer zwischen 2017 bis Dezember 2023 doch die größten Erfolge der Vereinsgeschichte und führte Roegle in der Saison 2021/22 zum Titel der Champions Hockey League. Noch ohne ihn als Trainer legte Färjestad im ersten Spiel der laufenden Saison auch ausgerechnet einen Fehlstart mit einer Niederlage gegen Roegle hin. Erst mit der Übernahme des Trainerpostens durch Cam Abbott konnte sich Färjestad nach dem Jahreswechsel wieder in der oberen Tabellenhälfte stabilisieren.
Mit 4 Siegen in Folge in den Letzten 4 Spielen ist das Team aus Karlstad ein Geheimfavorit für die Playoffs. Und ausgerechnet in dieser Serie konnte Färjestadt noch am 7. März mit 6 : 2 einen Auswärtssieg in Ängelholm einfahren.

Vor der anderen Trainerbank steht mit dem Norweger Dan Tangnes ebenfalls ein Mann, dessen bisherige Karriere seit über 20 Jahren mit Roegle verbunden ist. Bereits in der Saison 1997/98 durfte er erstmalig im Herrenteam von Roegle als Spieler aufs Eis, damals noch in der dritten Liga.
Seinen weiteren Karrierehöhepunkt hatte er dann mit Roegle als Trainer, als er die Mannschaft im Frühjahr 2012 zum Aufstieg in die SHL führte. Nach einer längeren Erfolgszeit mit 2 Meisterschaften in der Schweiz als Cheftrainer des EV Zug kehrte Tangnes zu Beginn dieser Saison nach Roegle zurück.

Die Fans in Ängelholm verehren beide Trainer, allerdings auf dem Eis wird allein das „Roegle-Grün“ Tonangebend sein.

Starten wird das Duell der beiden Mannschaften am 24. Und 26. März in der Catena Arena von Roegle, wahrscheinlich mit einem großen Handicap. Calvin de Haan, ein wichtiger Stammspieler der Verteidigung wurde nach einem Foul im letzten Spiel gegen Leksand wegen Stockschlags vom Schiedsrichter vom Eis direkt in die Kabine geschickt. Nach der Meldung an den Disziplinarausschuss entschied dieser nun, den Spieler für die nächsten 2 Spiele zu sperren. Diese Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Hoffnung für Roegle ist die Erinnerung an das Viertelfinale aus dem März 2024. Da standen sich beide Teams ebenfalls gegenüber. Roegle eher als Außenseiter schoss Färjestad mit 4 Siegen in Folge direkt aus dem Meisterschaftsrennen.
Auf eine Favoritenrolle will sich aber zur Zeit noch niemand festlegen, weder für die Viertelfinals, noch für die Meisterschaft, die in der SHL in diesem Jahr zum 50. Mal ausgespielt wird.
(J. G. Just)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
1298
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post ESVK: Overtime Niederlage in Spiel zwei

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

„Wir sind bereit“ erklären die Rekord-Kölner, Adler wollen noch mehr Spaß, die Berliner haben Titel trotz unsteter Hauptrunde im Blick: „Unser Ziel Meisterschaft stand immer fest“

Bonn. (PM MagentaSport) Schon wieder eine Torflut mit 54 Buden, Abschiede und...

By15. März 2026
! +ERC IngolstadtIserlohn Roosters

Iserlohn Roosters verabschieden sich mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt aus der Saison

Iserlohn. (MK) Am 52. DEL-Spieltag hatten die Iserlohn Roosters den ERC Ingolstadt...

By15. März 2026
! +DEL

Die Playoff-Teilnehmer in der PENNY DEL stehen fest

Neuss. (PM DEL) Die Adler Mannheim vertreten die Deutsche Eishockey Liga (PENNY...

By15. März 2026
! +Augsburger PantherTransfer-News

T.J. sagt Servus

Augsburg. (PM Panther) Es war klar, dass dieser emotionale Tag kommen wird....

By14. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten