SHL: Schluss mit Lustig… der Ernst der Playoffs startet – (Trainer)Duell Roegle gegen Färjestad steht besonders im Fokus

Bastad (JGJ) Die Hauptrunde endete am Wochenende ohne größere Überraschungen.

Skelleftea und Frölunda sicherten sich mit jeweils über 100 Punkten die beiden ersten Tabellenplätze. Die folgenden 4 mit Växjö, Rögle, Färjestad und dem Überraschungsaufsteiger der Vorsaison Brynäs entsprechen auch den Erwartungen.

Lulea, Malmö, Djurgarden und Örebro sind auf den Plätzen 7 bis 10 die Teams, die im Achtelfinale im best-of-3 Modus noch die Qualifikation fürs Viertelfinale austragen.

Hier ist hervorzuheben, dass mit dem Aufsteiger dieser Saison Djurgarden, auch der Club aus der Hauptstadt seine Chancen nach oben gewahrt hat und nicht im Abstiegskampf gelandet ist. Das Duell mit Malmö verspricht Spannung vor grosser Kulisse und begeisterten Fans.

HV 71 und Leksand spielen um oder besser gegen den Abstieg und die Mannschaften aus Linköping und Timra auf den Plätzen 11 und 12 können sofort in wärmeren Urlaubsorten die „Sommerferien“ starten.

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt die ganze Liga das Viertelfinalduell zwischen Roegle aus Ängelholm und Färjestad. Hier stehen sich neben den Mannschaften auch zwei besondere Trainer gegenüber: Dan Tangnes gegen Cam Abbott, eigentlich zwei Trainer mit Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit und freundschaftlich verbunden, die nun zu Rivalen werden.

Der Kanadier Cam Abbott, erst seit Januar des Jahres Cheftrainer bei Färjestad wird in Ängelholm immer noch verehrt. 2008 bereits Spieler bei Roegle feierte er dann als Trainer zwischen 2017 bis Dezember 2023 doch die größten Erfolge der Vereinsgeschichte und führte Roegle in der Saison 2021/22 zum Titel der Champions Hockey League. Noch ohne ihn als Trainer legte Färjestad im ersten Spiel der laufenden Saison auch ausgerechnet einen Fehlstart mit einer Niederlage gegen Roegle hin. Erst mit der Übernahme des Trainerpostens durch Cam Abbott konnte sich Färjestad nach dem Jahreswechsel wieder in der oberen Tabellenhälfte stabilisieren.

Mit 4 Siegen in Folge in den Letzten 4 Spielen ist das Team aus Karlstad ein Geheimfavorit für die Playoffs. Und ausgerechnet in dieser Serie konnte Färjestadt noch am 7. März mit 6 : 2 einen Auswärtssieg in Ängelholm einfahren.

Vor der anderen Trainerbank steht mit dem Norweger Dan Tangnes ebenfalls ein Mann, dessen bisherige Karriere seit über 20 Jahren mit Roegle verbunden ist. Bereits in der Saison 1997/98 durfte er erstmalig im Herrenteam von Roegle als Spieler aufs Eis, damals noch in der dritten Liga.

Seinen weiteren Karrierehöhepunkt hatte er dann mit Roegle als Trainer, als er die Mannschaft im Frühjahr 2012 zum Aufstieg in die SHL führte. Nach einer längeren Erfolgszeit mit 2 Meisterschaften in der Schweiz als Cheftrainer des EV Zug kehrte Tangnes zu Beginn dieser Saison nach Roegle zurück.

Die Fans in Ängelholm verehren beide Trainer, allerdings auf dem Eis wird allein das „Roegle-Grün“ Tonangebend sein.

Starten wird das Duell der beiden Mannschaften am 24. Und 26. März in der Catena Arena von Roegle, wahrscheinlich mit einem großen Handicap. Calvin de Haan, ein wichtiger Stammspieler der Verteidigung wurde nach einem Foul im letzten Spiel gegen Leksand wegen Stockschlags vom Schiedsrichter vom Eis direkt in die Kabine geschickt. Nach der Meldung an den Disziplinarausschuss entschied dieser nun, den Spieler für die nächsten 2 Spiele zu sperren. Diese Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Hoffnung für Roegle ist die Erinnerung an das Viertelfinale aus dem März 2024. Da standen sich beide Teams ebenfalls gegenüber. Roegle eher als Außenseiter schoss Färjestad mit 4 Siegen in Folge direkt aus dem Meisterschaftsrennen.

Auf eine Favoritenrolle will sich aber zur Zeit noch niemand festlegen, weder für die Viertelfinals, noch für die Meisterschaft, die in der SHL in diesem Jahr zum 50. Mal ausgespielt wird.

(J. G. Just)