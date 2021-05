SHL: Saisonvorbereitungen laufen!

Vom Meister zum Vizemeister Bastad. (JGJ) Ryan McKiernan wechselt vonm amtierenden DEL-Meister Eisbären Berlin für die nächsten zwei Jahre nach Schweden zu Roegle, dem...

Vom Meister zum Vizemeister

Bastad. (JGJ) Ryan McKiernan wechselt vonm amtierenden DEL-Meister Eisbären Berlin für die nächsten zwei Jahre nach Schweden zu Roegle, dem frisch gebackenen Vizemeister der SHL.

Der in den USA geborene Verteidiger mit irischen Wurzeln hinterlässt eine große Lücke bei den Eisbären, wurde er doch mit einer herausragenden Vorlagen- und Torquote zum wertvollsten Spieler der Playoff-Serie gekürt.

Bei Roegle kann er nun die Lücke füllen, die Moritz Seider mit seiner Rückkehr in die NHL hinterlassen wird. Der zur Zeit auch bei der WM gut aufspielende Verteidiger wurde im April aufgrund überragender Ergebnisse in der SHL dort ebenfalls zum besten Nachwuchsstar der Serie und im Mai zum besten Verteidiger der Liga gekürt.

Eine große Eingewöhnungszeit wird McKiernan in Ängelholm bei Roegle nicht benötigen. Seine europäische Karriere startete er bereits in der Saison 2014/2015 in Schweden beim AIK Solna/Stockholm. In einem Interview auf der Roegle Webseite bezeichnete er diese Zeit als Grundlage für mehr Erfahrenheit und Qualität bei anschließenden Verpflichtungen in Österreich und Deutschland.

Mit seinen weiter gewonnen Qualitäten will Roegle in der neuen Saison erneut Anlauf auf die Meisterschaft nehmen.

(J. G. Just)