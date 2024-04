SHL: Roegle sweept sich gegen den amtierenden meister VÃ¤xjÃ¶ Lakers ins Finale

Bastad. (J.G.J.) Es war Spiel vier gestern Abend im Halbfinale in Ängelholm und nach drei Siegen zuvor sicherte sich Roegle zum zweiten Mal in...

Bastad. (J.G.J.) Es war Spiel vier gestern Abend im Halbfinale in Ängelholm und nach drei Siegen zuvor sicherte sich Roegle zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins SHL-Finale.

Dieses Meisterstück gelang ausgerechnet gegen die Mannschaft aus Växjö, gegen die man im Jahr 2021 das Finale verloren hatte und die auch im letzten Jahr die schwedische Meisterschaft gewonnen hatte.

Roegle war nach der Einschätzung unseres schwedischen Eishockeyexperten Roger Bengtsson (Interview v. 14. 09. 23) durchaus als Mitfavorit in die Saison gestartet, nach einer katastrophalen Anfangsserie und einer Trainerentlassung vor Weihnachten des letzten Jahres allerdings zeitweise dem Abstieg näher, als allen Ambitionen nach oben. Mit Mühe und auch Glück für das Achtelfinale qualifiziert, legte Roegle eine unglaubliche Finalserie von nunmehr 10 Spielen in Folge ungeschlagen aufs Eis.

Im Viertelfinale trafen die schwedischen „Südländer“ auf den Meister des Jahres 2022 und Tabellenersten der diiesjährigen Hauptrunde Färjestad BK aus Karlstad. Es war eine Sensation, dass Roegle mit zwei überragenden Auswärtssiegen mit 6:2 und 3:0 aus Karlstad zurückkehrte. Die zwei weiteren Siege in heimischer Halle fielen schwerer, aber wurden beide in der Verlängerung festgemacht. Die erste Sensation war perfekt, die Halle für die nächste Runde sofort ausverkauft.

Da Roegle als Tabellenneunter in die Finalrunde gestartet war, musste es nun auch im Halbfinale die ersten zwei Spiele auswärts gegen das zweitplatzierte Team aus Växjö antreten. In allen nun folgenden Duellen zeigte der Außenseiter eine geradezu unbeschreibliche Nervenstärke. Das erste Spiel in Växjö wurde mit 2:1 in der Verlängerung gewonnen. Das muss den eigentlichen Favoriten so beeindruckt haben, dass er auch das nächste Heimspiel – diesmal mit 2:4 – verlor.

Die nächste Runde in Ängelholm startete wie das Spiel zuvor, Roegle führte nach dem 1. Drittel mit 2:0.

Doch was jetzt folgte, war für die Zuschauer an Spannung nicht zu überbieten. Zunächst zeigten sich die Gäste nach den Drittelpausen erholt und kamen mit je einem Treffer im 2. und 3. Drittel zum Ausgleich.

Mit Anfeuerungsrufen lockte das Publikum nun alle Reserven aus dem heimischen Team und schrie es so durch die 4. Verlängerung für Roegle in der Finalserie. Diese dauerte dann eine gefühlte Ewigkeit bis zur Minute 24 in der es dem 28- jährigen Verteidiger Lucas Ekestahl-Jonsson im Powerplay glückte, den Puck im gegnerischen Tor unterzubringen.

Spiel vier gestern Abend zeigte im ersten Drittel noch den Versuch eines Aufbäumens von Växjö. Man führte zur Pause des ersten Drittels mit 2:0.

Im zweiten Drittel war es erneut das Publikum, dass Roegle zum Anschlusstreffer und so zurück ins Spiel schrie. Das Team nutzte dann im letzten Drittel zwei Treffer jeweils im Powerplay zur Führung und kurz vor dem Schlusspfiff das leere Tor zum 4:2 Endstand. So gelang es ohne Spielverlust in der Endrunde, das Finale zu erreichen. Headcoach Roger Hansson, nach der letzten Saison in Düsseldorf als nicht gut genug weggeschickt, hat aus dem Außenseiter ein Top-Playoff-Team geformt.

Schade übrigens für den deutschen Nationalstürmer Tobias Rieder, dass er verletzungsbedingt in den Playoffs kein einziges Spiel mehr für die Lakers absolvieren konnte. Laut Medienberichten wird er somit seine Zeit in Växjö als Zuschauer beenden und in der kommenden Spielzeit in die DEL zu Red Bull München wechseln.

Der Gegner steht noch nicht fest. Hier stehen sich im Halbfinale noch Skelleftea (3) und Frölunda (4) gegenüber. Mit zwei Heimsiegen und einer Niederlage auswärts führt der Tabellendritte gegen den Tabellenvierten. Hier wird es also noch mindestens zwei Spiele geben, ehe der „Beste von Sieben“ feststeht.

Der Wunschgegner für den Finalisten ist Frölunda aus Göteborg. Es ist gegenüber dem Gegner Skelleftea aus dem hohen Norden fast ein Lokalderby und erspart so einen Reisestress über eine Entfernung von 1000 Kilometer.

Tickets gibt es derzeit keine mehr, die waren mit dem Abpfiff ausverkauft.

Dafür gibt es bei der lokalen Bäckerei Marzipantorte mit dem Vereinsemblem.

Autor: J.G. Just