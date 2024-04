SHL: Roegle muss weiter auf seinen Finalgegner warten

Bastad. (JGJ) Roegle steht bereits seit letztem Donnerstag im Finale und wartet seitdem auf seinen Gegner. Darum kämpfen seit dem 6. April Skelleftea und...

Bastad. (JGJ) Roegle steht bereits seit letztem Donnerstag im Finale und wartet seitdem auf seinen Gegner.

Darum kämpfen seit dem 6. April Skelleftea und Frölunda aus Göteborg.

Skelleftea, als besserplatzierte Mannschaft der Hautrunde, startete im Halbfinale als Favorit die Runde „Best of Seven“ mit zwei Heimsiegen; benötigte dazu allerdings im zweiten Spiel eine Verlängerung. Im nächsten Auswärtsspiel siegte dann zunächst der Gastgeber, wenn auch knapp mit 2:0. In der zwei Tage später erneut in Göteborg ausgetragenen Begegnung gelang es zunächst dem Gastgeber, immer wieder eine Führung der Gäste bis hin zu einem 6:6 auszugleichen. Die Nervosität der Gastgeber unterstreicht eine Strafe zu Beginn der Verlängerung allein wegen eines Wechselfehlers. Es dauerte dann in der Nachspielzeit über 16 Minuten, bis es den Gästen in Überzahl gelang, einen 7:6 Auswärtssieg mit nach Skelleftea nunmehr zum ersten „Matchballspiel“ mitzunehmen.

Dies ging jedoch dann am letzten Sonntag schief für die Gastgeber. Frölunda spielte in den ersten beiden Dritteln überlegen eine 3:0 Führung heraus, um dann nach dem schnellen Anschluss im letzten Drittel und zwei weiteren Gegentreffern in Unterzahl den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Diesmal zeigten jedoch die Gäste aus Göteborg in der Verlängerung Nervenstärke und nach 10 Minuten fiel der Siegtreffer und mit ihm die Chance in Göteborg, heute Abend noch einmal vor heimischem Publikum, in Spielen den Ausgleich zu schaffen.

Es war ein harter Schlagabtausch, der allein mit 4 Zeitstrafen für die Gäste aus Skelleftea im ersten Drittel startete, darunter eine 5 + 10 Strafe für Andreas Johnsson, der noch beim letzten Spiel in dieser Halle den Siegtreffer zum 6:7 erzielt hatte.

Das 1:0 der Gastgeber gleich zu Beginn des 2. Drittels konnten die Gäste im letzten Drittel zunächst noch ausgleichen, um dann jedoch mit einer 1:3 Niederlage zum nunmehr siebenten Treffen am Donnerstag nach Skelleftea zurückzufahren.

Roegle muss also noch bis Donnerstag auf den Gegner warten, um zu wissen, geht die Finalreise 1000 km nördlich nach Skelleftea oder nur 2 Stunden zum „Nachbarn“ nach Göteborg. Zeit zur Erholung bleibt für keinen der beiden möglichen Gegner, die jeder allein im Halbfinale innerhalb von 2 Wochen 4 bzw. 6 Tausend Kilometer zurückgelegt haben.

Autor: J.G. Just