SHL Playoffs â€“ Halbfinale fast komplett !

Bastad. (JGJ) Für Roegle aus Ängelholm war auch das zweite Auswärtsspiel gegen Frölunda in Göteborg keine Hürde. Mit 6:1 wurden die Indians deklassiert und...

Bastad. (JGJ) Für Roegle aus Ängelholm war auch das zweite Auswärtsspiel gegen Frölunda in Göteborg keine Hürde. Mit 6:1 wurden die Indians deklassiert und das Halbfinale erreicht.

Euphorisch berichtete die Lokalpresse aus dem südschwedischen Heimatbundesland des Siegers und scheute keine schrillen Vergleiche.

Roger Bengtsson vom Schwedischen Rundfunk verglich das Spiel mit dem 7:1 im Fussball- WM Halbfinale 2014 zwischen Deutschland gegen Brasilien und sprach weiter vom „Spiel einer Katze mit einer toten Maus“.

Unübertroffen jedoch die Vorstellung des Sportchefs des Helsingborg Tagesblattes, Daniel Rooth: Er verglich das Duell auf dem Eis mit einem Autorennen zwischen einem „Koenigsegg“ und einem Oldtimer Volvo P 40: Während der in der Heimatstadt des Siegers produzierte Luxussportwagen Koenigsegg (limitierte Auflage des aktuellen Luxusmodells „Jesko“ :125 Exemplare – ausverkauft bei einem Preis von –über !!! 2,5 Millionen Euro !!!) in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, benötigt der früher in Göteborg gefertigte Klassiker von Volvo mindestens 17 Sekunden. Also der Rennwagen von Roegle hat in allen 4 Spielen den Meister von 2019 weit abgeschlagen hinter sich gelassen !

Die Växjö Lakers benötigten am Mittwochabend erheblich länger für den Einzug ins Halbfinale. Nach gut einer Stunde nach Spielende in Göteborg siegten sie in Karlstad gegen Färjestad erst in der Verlängerung mit 4:3 und machten so aber ebenfalls den 4. Sieg in Folge klar.

Sicher setzte auch Örebro – nach zunächst zwei Auswärtssiegen am Wochenanfang -nunmehr in der heimischen Behrn Arena, benannt nach einem Lokalsponsor, seine Siegesserie fort.

Mit einem 7:1 am Mittwoch und einem 2:1 nach Verlängerung am Donnerstag war auch hier ein insgesamt überraschend kurzer Weg für den Tabellensechsten der Hauptrunde ins Halbfinale und für Leksand den Tabellendritten der Hauptrunde begann jetzt bereits die Sommerpause.

Für Örebro geht es nun nach Ängelholm und es stellt sich hier die spannende Frage, mit welchem Sportwagen die Spieler anreisen werden oder ob Roegle-Koenigsegg weiter ins Finale durchstarten kann.?

Lediglich die Mannschaften von Skelleftea und Lulea müssen noch mindestens zwei extra Runden drehen. Nach einem 1:0 Sieg von Lulea am Mittwoch in der heimischen Coop Arena folgte am Donnerstag eine bittere 1:4 Niederlage zum 2:2 Ausgleich des Gastes in der Spielserie. Die Mannschaft aus Nordschweden muss nun am Samstag noch einmal in das nur nahe etwas südlich aber ebenfalls „im hohen Norden“ gelegene Skellefta reisen und am Montag dann auch noch mindestens ein weiteres Heimspiel überstehen, um im Rennen zu bleiben.

(J.G. Just)