SHL-Playoffs: Finale ab 1. Mai lautet VÃ¤xjÃ¶ gegen Roegle !

Bastad. (JGJ) Es war der 5. Spieltag der Halbfinalspiele in dem die Entscheidungen in Växjö und Roegle fallen mussten. Eine Verlängerung benötigte keine Mannschaft.

Vielmehr sicherten die favorisierten Heimmannschaften mit einem 3 : 1 für Växjö gegen Örebro und einem 4 : 0 für Roegle gegen Skelleftea den Finaleinzug.

Växjös Gegner konnte nach einem 2 : 0 Rückstand zwar in der Mitte des letzten Drittels den Anschluss erzielen. Kurz vor Spielende ging das Risiko des Wechsels des Torhüters gegen einen

6. Feldspieler für Örebro nicht auf. Växjo traf das leere Tor zum 3 : 1 Endstand.

Roegles am Ende sicherer Sieg wurde mit einem Tor zum 2 : 0 in der zweiten Minute im letzten Drittel durch Olli Palola gesichert. Der Stürmer spielte in der Saison 2016/2017 noch für den kommenden Gegner Växjö, verbrachte die folgenden drei Jahre dann erfolgreich in der russischen Liga KHL und trifft nun auf seinen alten schwedischen Verein. Die restlichen beiden Treffer erzielte Roegle dann kurz vor Ende ebenfalls beide ins „empty net“.

Die erste Finalbegegnung startet am 1. Mai um 15.15 Uhr.

Gespielt wird wieder im Modus „best of seven“. Falls nicht vorher eine Mannschaft vier Siege auf sein Konto bringt: Die letzte Ansetzung ist der 15. Mai, ebenfalls um 15.15 Uhr.

