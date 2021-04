SHL-Playoffs â€“ Favoriten auf dem Weg ! Gute Noten fÃ¼r Moritz Seider

Bastad. (JGJ) Die Favoriten sind auf dem Weg ins Halbfinale. Auch in der dritten Runde ließen die Mannschaften aus Ängelholm und Växjö keinen Zweifel...

Bastad. (JGJ) Die Favoriten sind auf dem Weg ins Halbfinale. Auch in der dritten Runde ließen die Mannschaften aus Ängelholm und Växjö keinen Zweifel an ihren Titelambitionen.

Roegle war, wie berichtet, mit Rückenwind von Ängelholm nach Göteborg gereist. Und so nahm das Team den Schwung mit aufs Eis, um bereits das erste Drittel gleich mit 3:0 zu dominieren. Mit je einem weiteren Treffer in den beiden folgenden Dritteln wurde dann ein sicheres 5:0 als Endergebnis in der Halle ohne Zuschauer angezeigt.

Mit durchgehend guter Note in der Presse war auch wieder Moritz Seider für 17,44 Minuten auf dem Eis, dem von Journalisten wie Roger Bengtsson vom schwedischen Rundfunk bereits der Spitzname „ St. Moritz“ verliehen wurde.

Bereits morgen kann Roegle das Halbfinale mit einem weiteren Sieg klar machen.

Gleiches gilt auch für die Växjö Lakers, die ebenfalls auswärts mit einem 3:0 gegen Färjestad, dem Team aus Karlstad, siegten. Mit einem Tor im ersten Drittel machten die Sieger der Hauptrunde mit zwei weiteren Treffern im letzten Drittel das nächste Spiel am Mittwoch zu einem Matchballspiel .

J.G. Just