SHL-Playoffs: Auf dem Weg ins Finale !

Bastad. (JGJ) Der Kampf um den Finaleinzug nähert sich der Zielgeraden.

Am Donnerstag Abend startete das erste Halbfinale zwischen den Växjö Läkers und dem HockeyTeam aus Örebro.

Es war knapp, aber in der Verlängerung gewannen die als Sieger der Hauptrunde favorisierten Lakers mit 3:2.

Das Halbfinale wird – entgegen den Ansetzungen im Viertelfinale – nur im Modus „best of five“ ausgetragen. Also in dieser Runde reichen drei Siege fürs Finale. Heimrecht für die ersten 2 Spiele hat jeweils der Verein, der nach der Hauptrunde höher platziert war.

Am Freitag folgte deshalb die zweite Begegnung wieder in Växjö. Die Lakers konnten den Heimvorteil nicht nutzen, kassierten ein Tor im letzten Drittel, verloren so 0:1 und reisen nun zu 2 Auswärtsspielen nach Örebro.

Die zweite Paarung in Ängelholm startete erst am Freitag. Hier traf Roegle aus dem südlichen Schonen auf das Team von Skelleftea aus dem hohen Norden . (Im letzten Bericht war versehentlich der Turnierbaum noch mit Örebro „verdreht“!)

Skelleftea hatte sich erst im siebten Viertelfinalspiel mit den erforderlichen vier Siegen gegen Lulea durchsetzen können.

Auch hier werden die ersten 2 Spiele mit Heimvorteil für Roegle an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Ängelholm ausgetragen. Für das dritte „Rückspiel“ nur 2 Tage später liegen dann immerhin 1300 km zwischen den Spielorten. Das Spiel am Freitag Abend endete auch hier mit einem Favoritensieg. Roegle hatte nach dem ersten Drittel bereits 2:0 geführt, nach einem Anschlusstreffer im letzten Drittel aber schnell wieder die Führung zum 3:1 ausgebaut. Nach einem erneuten Anschlusstreffer von Örebro 2 Minuten 07 vor der Schlusssirene konnte Roegle den dann knappen Sieg zum 3:2 verteidigen.

Die Finalrunde wird wieder im Modus „best of seven“ gespielt und ist ab 1. Mai terminiert.

Mit Borna Rendulic (Örebro) und Moritz Seider (Roegle) könnte es also im Finale zum Duelle zweier ehemaliger Spieler der Adler Mannheim kommen.

Entschieden ist inzwischen der Abstieg. HV 71 muss den bitteren Weg in die Allsvenskan antreten. Das Team verlor das 4. Match bereits am 5. Spieltag gegen Brynäs IF mit 2:3 in der Verlängerung. Erinnerungen für HV 71 waren zwar geweckt, wurden aber in Jönköping leider nicht erhört. In der Saison 2016/2017 war diese Paarung noch das Finale der Eliteserie, das HV 71 überraschend im siebenten Spiel in Verlängerung gewinnen konnte. Nun folgt für den Verein die Zweitklassigkeit nachdem man seit 1985 durchgehend zur ersten Liga gehörte.

In der Aufstiegsrunde steht es nach Paarungen 1:1 zwischen Timra und Björklöven. Die Partien vom 21. Und 22. April mussten jedoch wegen mehrerer Coronafälle im Team von Björklöven zunächst noch unbestimmt verlegt werden.

