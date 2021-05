SHL-Playoffs: Am Montag Matchball VÃ¤xjÃ¶!

Bastad. (JGJ) Die einhellige Meinung der schwedischen Sportpresse: Das war das beste Spiel beider Mannschaften in der bisherigen Finalserie! Es war tatsächlich hohes Niveau,...

Bastad. (JGJ) Die einhellige Meinung der schwedischen Sportpresse: Das war das beste Spiel beider Mannschaften in der bisherigen Finalserie!

Es war tatsächlich hohes Niveau, spannend, dramatisch auf beiden Seiten und damit ausgeglichen: So war auch das Ergebnis nach dem dritten Drittel Unentschieden 2 : 2.

Växjö war im ersten Drittel 1 : 0 in Führung gegangen, Roegle spielte ein starkes 2. Drittel und lag da am Ende 2 : 1 vorne. Mit dem 2 : 2 stand am Ende der regulären Zeit ein verdient ausgeglichenes Ergebnis.

Da es aber ein Unentschieden nicht geben kann, ging es in die Verlängerung und da war bereits nach einer Minute Schluss, Ende, Aus: Kaum auf dem Eis war es Pontus Holmberg, der für Växjö zum

3 : 2 einschoss und das Spiel beendete.

Die Serie steht nun 3 : 1 für Växjö. Das heißt, noch ein Sieg zur Meisterschaft für die Mannschaft die erst vor 10 Jahren in die erste Liga aufgestiegen war, aber bereits 2015 und 2018 die schwedische Meisterschaft feiern konnte.

Für Växjö ist das nächste Aufeinandertreffen am Montag ein Heimspiel und zugleich ein Matchballspiel.

(J. G. Just)