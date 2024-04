SHL: Nord schlÃ¤gt SÃ¼d im Finale

Bastad. (JGJ) Obwohl Skelleftea bereits mit dem 5. Spiel die Finalserie als Meister beendete, war es in jedem einzelnen Spiel jeweils eine sehr knappe...

Bastad. (JGJ) Obwohl Skelleftea bereits mit dem 5. Spiel die Finalserie als Meister beendete, war es in jedem einzelnen Spiel jeweils eine sehr knappe Entscheidung.

Nur im Finale reichte es zu einer 2 Tore-Differenz gegen Rögle, allerdings fiel auch hier das 2:0 erst kurz vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor.

Skelleftea konnte in den ersten beiden Spielen seinen Heimvorteil nur im ersten Spiel mit einem 1:0 ausspielen und verlor dann 2 Tage später mit 0:1 in der heimischen Kraftarena.

Die Euphorie war zu den beiden folgenden Begegnungen groß in Ängelholm, erwartete man nach dem Auswärtssieg nun die Fortsetzung der vorangegangenen Serie der Heimsiege im Viertel- und Halbfinale. In der Lindab Arena in Ängelholm spielt die Heimmannschaft eigentlich gefühlt immer in Überzahl mit der Anfeuerung der Fans als extra Mann auf dem Eis.

Um so größer war die Enttäuschung nach der 2:3 Niederlage im ersten Spiel und mit Entsetzen mussten die Fans im zweiten Heimspiel in der Verlängerung zusehen, wie Skelleftea mit einem 2:1 vom Eis ging und danach mit einer 3:1 Führung in der Finalserie nun zum ersten Matchballspiel zurück in die Heimat reiste.

Auch Rögle musste mit der Enttäuschung im Gepäck noch einmal die über tausend Kilometer weite strapaziöse Reise in den Norden antreten, allerdings weitgehend ohne mitreisende Fans, deren Hoffnung bereits vor dem Spiel auf ein weiteres Rückspiel im südlichen Schonen sehr klein geworden war. Es war dann auch fast ein Blitzstart von Skelleftea gestern Abend. Das Team ging im „Powerplay“ bereits in der 10. Minute in Führung. Rögle versuchte viel und musste aber auch zahlreiche Strafzeiten glücklich ohne weiteres Gegentor überstehen. Das fiel dann in der letzten Minute, als Rögle im Spiel ohne Torwart alles auf einen Ausgleich setzte, der Gegner jedoch statt dessen den Puck ins leere Tor brachte.

Der Goldtraum von Rögle war vorbei und die traditionellen „Goldhelme“ für den Meister setzten sich die Spieler aus dem hohen Norden auf.

Es hatte 10 Jahre gedauert, dass Skelleftea nach 1978, 2013 und 2014 wieder schwedischer Meister wurde. Die Feierlichkeiten werden bestimmt 10 Tage dauern.

Rögle hat mit Ex-DEG Coach Roger Hansson seit dessen Übernahme des Traineramtes im Dezember eine starke Performance abgeliefert. Auf der anderen Seite stand mit Andreas Falk ein ebenfalls in Deutschland bestens bekanntes Gesicht. Falk (41) spielte von 2012 – 2016 für die Kölner Haie und ist Assistenztrauner von Headcoach Robert Ohlsson.

Autor: J.G. Just