SHL – Neue Zeitrechnung: Schweden wieder in Dritteln

Bastad. (JGJ) Es ist Samstag, 15.15 Uhr und in Schweden fällt wieder der Puck und es wird mit den ersten Bullys in vier Hallen die neue Saison gestartet.

Die Zeitrechnung in Schweden wird dann wieder auf „Drittel“ umgestellt. Die restlichen Paarungen des ersten Spieltages starten erst um 18 Uhr.

Mit fast der Hälfte aller Stimmen wird unter schwedischen „Sportexperten“ Färjestad, das Team aus Karlstad als Favorit eingeschätzt. Der amtierende Meister aus Skelleftea wird mit Abstand nur auf den zweiten Platz getippt und dem Finalgegner der letzten Saison, Roegle aus Ängelholm, werden nur Außenseiterchancen zugesprochen.

Als Abstiegskandidaten werden Malmö und Örebro „favorisiert“.

Bei diesen Prognosen verspricht das Eröffnungsspiel von Färjestad gegen Roegle besondere Spannung, trifft hier der Meister der vorletzten Saison und gegenwärtiger Saisonfavorit auf den Vizemeister. Mit Roegle kommt der Alptraumgegner der letzten Saison zurück nach Karlstad. Es war in den Playoffs der letzten Saison das Viertelfinale, als völlig überraschend die gerade noch für die Finalrunde qualifizierten Südländer aus Ängelholm den Tabellenersten der Saison mit 2 Auswärts- und 2 Heimsiegen in Folge aus dem Meisterschaftsrennen schossen. So sieht dann auch Roger Bengtsson in der BjäreNU Lokalzeitung Roegle durchaus als Team mit realistischem Blick auf das Meisterschaftsgold.

Interessant ist dieses Spiel auch vor dem finanziellen Hintergrund der SHL.

In einer Pressemitteilung vom 12. September des Wirtschaftsprüfungsunternehmens von EY zum Thema: „Wie geht es dem schwedischen Elite-Eishockey?“ steht Roegle kurz vor Färjestad auch an der Spitze der Tabelle der Gehaltskosten aller Ligateilnehmer.

Diesen gestiegenen Kosten stehen zwar auch gestiegene Zuschauerzahlen gegenüber, die aber mit zu erwartenden weiteren Kostensteigerungen zukünftig nur schwer mithalten können. Es sind 2 Faktoren, die hervorgehoben werden. Angesichts einer Einschätzung von Experten zu Gefährdungslagen werden die Kosten für Sicherheitsvorsorge und wirtschaftlich auch Energiekosten extrem steigen. Nach der Prognose könnten einige Vereine zukünftig vor Lizenzproblemen stehen.

Einer Anmerkung wert ist in diesem Zusammenhang die Mitteilung des Aufsteigers Brynäs, der erwartet, dass sich die Zahl der verkauften Saisondauerkarten um knapp 10% auf 2500 erhöht. Allerdings wird eine zur Saisoneröffnung geplante Einweihung eines neuen „Medienwürfels“ verschoben werden. Der mit rekordverdächtigen Ausmaßen geplante Würfel unter der Hallendecke wird leider erst mit Verspätung aus Asien in der Halle ankommen, da sich der Seeweg aus Sicherheitsgründen statt durch den Suezkanal um Südafrika herum erheblich verlängert.