SHL: In Jönköping hoffen alle auf eine Steigerung des HV71

Jönköping. (MK) Nein, besonders erfolgreich waren die letzten zwei Spielzeiten für den HV71 seit der Rückkehr in die SHL sicherlich nicht.

Als Rückkehrer in die schwedische Topliga schaffte man 2024 den Klassenerhalt in den Playdowns in sieben Spielen gegen Oskarshamn. Im Frühjahr schloss man die Hauptrunde als Tabellenletzter ab. Erneut gelang der Ligaverbleib in den Playdowns, dieses Mal gegen MoDo. Nach einem 0:2 Rückstand schaffte man mit vier Siegen in Serie die Rettung.

In diesem Sommer steht fast folgerichtig ein großer Umbruch im Team an.

Lehtinen fordert Alnefeld im Tor heraus

Auf der Torhüterposition setzt man weiter auf den bisherigen Stammkeeper Hugo Alnefeld und den Dänen Frederik Dichow. Neu verpflichtet wurde mit Lassi Lehtinen ein Goalie, der zuletzt zwei Spielzeiten für den Relegationsgegner MoDo das Tor hütete. Er bestritt für MoDo vergangene Saison 46 Ligaspiele und dürfte sich mit Hugo Alnefeld ein spannendes Duell um die Nummer eins liefern.

Abwehr: Nur zwei Stammkräfte aus der Vorsaison dürfen bleiben

In der Abwehr bleiben mit Kapitän Alsing und Fransson nur zwei Defender aus der Vorsaison übrig. Neu verpflichtet wurden Andreas Borgmann (30, Fribourg-Gotterón), Niklas Hansson (30, EV Zug), Lucas Hagerberg-Hoen (21, Björklöven), sowie die beiden Finnen Santeri Hatakka (24, Utica Comets/AHL) und Axel Rindell (25, Leksands IF).

Gleichzeitig verlor man mit dem fast ein Jahr lang verletzten Oliwer Kaski (29, FIN, Kölner Haie), Sean Day (27, CAN/BEL, Ziel unbekannt), Oscar Engsund (31, Lulea), Joey Laleggia (33, CAN, Djurgarden), Mikael Seppälä (31, FIN, Sparta Prag) und Victor Sjöholm (20, TPS Turku) sechs Verteidiger an namhafte europäische Klubs.

Neun Angreifer bleiben, neue Imports sollen für mehr Power sorgen

In der Offensivabteilung bleibt der zweitbeste Scorer mit dem Kanadier Jonathan Ang (27) dem Team erhalten. Isac Brännström (27), Oscar Davidsson (18), Joona Luoto (27, FIN), William Nilsson Ignberg (24), Hugo Pettersson (20), Jamiro Reber (18, SUI), Oskar Stal Lyrenäs (27), sowie der erfahrene Mattias Tedenby (35) gehören ebenfalls weiterhin zum Team.

Neu verpflichtet wurden Aleksi Heponiemi (FIN), der vom EHC Biel aus der Schweiz kommt und in der NHL es auch schon auf 25 Spiele für die Florida Panthers gebracht hat. Der junge Norweger Martin Johnsen (21) kommt mit der Empfehlung von 53 Scorerpunkten in 55 Spielen für Mora IK in der HockeyAllsvenskan. Der US-Amerikaner Justin Kloos (31) hat bereits vier Spielzeiten für Leksands IF in der SHL gespielt und gezeigt, dass er Scoringtouch (188 Spiele, 113 Punkte) mitbringt. Linus Lindström (27) wagt beim HV71 nach einem verletzungsbedingten Seuchenjahr in Skeletea nun einen sportlichen Neuanfang. Linksaußen Nikola Pasic (24) kommt aus Malmö. Der Tscheche Lukas Rousek (26) hat das Kapitel Nordamerika abgehakt und wechselt von den Rochester Americans (AHL) an den Vättern See. Last but not least wandelt Riley Woods (27, CAN) auf den Spuren von Goalie Lassi Lehtinen und wechselt mit ihm gemeinsam von MoDo nach Jönköping.

Fast selbstredend stehen auch im Angriff einige Spieler auf der Abgangsseite. Mit dem Finnen Henrik Borgström (27, Fribourg), Tanner Kero (33, USA, Ziel unbekannt), Radan Lenk (33, TCH, Liberec), Mans Lindbäck (28, Södertälje), Oscar Fisker Molgaard (20, DK, Ziel unbekannt), Andre Petersson (34, SCL Tigers) und Tommi Tikka (29, FIN, Kärpät Oulo) zeichnet sich klar ab, dass man auf den Importstellen für neue Impulse sorgen möchte bzw. muss.

Weiter mit Headcoach Anton Blomqvist

Aber auch hinter der Bande gibt es kleine Veränderungen. Anton Blomqvist bleibt Headcoach. Der 35- jährige geht in sein zweites Jahr beim HV71. Der Kanadier Kris Beech wurde vom Skills- und Developmentcoach zum Assistenztrainer befördert. Nicklas Rahm (50), der auch schon bei den Vaxjö Lakers Assistenztrainer war, kommt neu in den Trainerstab. Björn Liljander (43) ist nun hauptverantwortlicher Generalmanager. Chris Abbott arbeitete bereits im Laufe der letzten Saison für die NHL-Organisation der Carolina Hurricanes. Frederik Stillman (58) bleibt Assistant Generalmanager. Verlassen haben den Trainerstab des HV71 Stefan Nyman (53), der zukünftig als Headcoach der Iserlohn Roosters in der Penny DEL arbeiten wird und Johan Davidsson (49).

Klassenerhalt das vorrangige Ziel

In der neuen Saison kann das sportliche Ziel nur lauten den Klassenerhalt möglichst frühzeitig, ohne den Umweg Playdowns zu schaffen. Gespannt sein darf man, wie die neuen Importspieler einschlagen werden. Speziell auf der Torhüterposition und im Abwehrbereich muss ein Schritt nach vorne gelingen, wenn man das Saisonziel erreichen will.

Ein klares Zeichen setzten übrigens in der Vorsaison auch die Anhänger. Mit über 6700 Zuschauern im Schnitt war der Husqvarna Garden praktisch durchgehend fast bis auf den letzten Platz gefüllt.