SHL: Hauptrunde noch in SchrÃ¤glage

Bastad / Skane. (JGJ) Noch sind es gut 10 Spieltage bis zum Abschluss der für jede Mannschaft zu absolvierenden 52 Hauptrundenspiele in der SHL.

Ein einheitliches Ergebnis lässt sich aber für die absolvierten Spiele nicht unmittelbar aus der aktuellen Tabelle ablesen. Corona hinterlässt seine Spuren nicht in den leeren Zuschauerrängen. Spielausfälle, Verlegungen und Nachholspiele haben bis heute dazu geführt, dass die Anzahl der Spiele sich für jede Mannschaft unterschiedlich in der Tabelle darstellt.

So war klar, dass ein Tabellenführer mit 4 Spielen aber nur 3 Punkten Vorsprung wohl kaum unangefochten von Verfolgern seine Position wird halten können.

Aber auch sicheren Hochrechnungen der Verfolger wurde dann häufig durch Ausfälle einzelner Spieler ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Gegenwärtig liegt zwischen dem Tabellenführer Växjö Lakers und dem Tabellenvorletzten Malmö Redhawkes eine Differenz von 7 Spielen ( Växjö 42…Malmö 35..)

Zwar reichen die möglichen 15 Punkte für Malmö nicht zu einem Sprung an die Tabellenspitze, aber das Spielprogramm der nächsten Tage ist für Malmö mit 4 Auswärtsspielen! in neun Tagen neben der spielerischen Herausforderung auch eine Reisestrapaze quer durch Schweden. Und bereits zwei Tage später wieder ein Heimspiel, das allerdings dann auch eine Herausforderung gegen den gegenwärtigen Tabellenführer aus Växjö.

An der Tabellenspitze ist die Position Växjös auch umkämpft, steht der Tabellenzweite Rögle mit einem Spiel weniger genau 3 Punkte hinter dem Tabellenführer.

Rögle läuft allerdings im Februar den höher gesteckten Erwartungen hinterher. Nur einem Auswärtssieg n.P. am letzten Samstag gegen Lulea standen zuvor zwei Heimniederlagen, eine n.V. gegen HV71 und eine besonders mental bittere n.P. im Lokalderby gegen Malmö dem erwarteten sicheren Sprung an die Tabellenspitze im Wege. In diesen letzten Spielen fehlte allerdings verletzungsbedingt das deutsche Nachwuchstalent Moritz Seider. Dieser hat sich seit seinem Wechsel zu Rögle zu einer herausragenden Spielerpersönlichkeit in der Abwehr entwickelt und mit bislang 24 Scorerpunkten (bei 5 Toren) auch seine Offensivtalente insbesondere bei Überzahlsituationen bewiesen. In der nächsten Woche wird der von Experten als Topverteidiger der ganzen Liga gehandelte Deutsche, der eigentlich in den USA in Detroit unter Vertrag steht, wohl hoffentlich wieder an Bord sein.

Im Kampf um die Spitze spielt auch die Mannschaft aus Lulea aus dem hohen Norden noch mit. Sie war mit 16 Punkten Vorsprung sicherer Sieger der Hauptrunde der letzten Saison. Zur Zeit zwei Spiele Rückstand zum Tabellenführer bei einer Differenz von 7 Punkten zeigen, dass der vor der Saison von Experten als Favorit gehandelte Verein noch weiter gut im Rennen liegt.

Die Hauptrunde geht erst am 25. März in den letzten Spieltag. Es bleibt bis dahin bestimmt spannend.

Autor : J.G. Just