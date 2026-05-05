Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Nordeuropa Schweden SHL Finale 2026 – Die Wiederholung von 2024 
Schweden

SHL Finale 2026 – Die Wiederholung von 2024 

5. Mai 20261 Mins read114
Share
Share

Bastad. (JGJ) Skelleftea und Roegle standen sich bereits vor zwei Jahren im Finale gegenüber.

Das Endergebnis war dann am Sonntag gleich. Mit vier Siegen in nur fünf Spielen zeigte das Team aus dem Norden auch in diesem Jahr seine derzeitige Führungsrolle im schwedischen Eishockey.

Nach zwei Heimsiegen von Skelleftea konnte Roegle sein erstes Heimspiel zwar noch in der Verlängerung mit 2:1 für sich entscheiden. Die Hoffnung schwand jedoch schon nach der folgenden Heimniederlage, der sich die Fans in Ängelholm mit aller Lautstärke vergeblich entgegen stellten.

In der letzten Finalbegegnung wieder in hohen Norden keimte diese Hoffnung nur kurz in den ersten 10 Minuten nach der 2:0 Auswärtsführung noch einmal auf. Am Ende siegte der Meister von 2024 auch im Jahr 2026 aber sicher mit 7:3. Dieses Resultat war für Roegle deshalb besonders schmerzhaft, weil mal bis dahin in der gesamten Saison im Durchschnitt nur  weniger als zwei Gegentore pro Spiel hinnehmen musste.

Dieses  Ergebnis spiegelt dann auch die überzeugende spielerische Leistung des Teams aus dem hohen Norden wieder. Der Meister der Hauptrunde setzte sich mit diesem Sieg auch in der Finalrunde in allen Spielen vom Viertelfinale bis zum Finale mit jeweils bereits vier Siegen nach fünf Spielen durch.

Beide Vereine sind für die Champions Hockey League qualifiziert. Start ist bereits im September 2026.

(J. G. Just)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
54
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Düsseldorf, Rosenheim keine Themen: Korbinian Holzer sagt dem aktiven Eishockey Servus!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +SchwedenTransfer-News

Nächster Halt Malmö! Warum sich die Malmö Redhawks für Oliwer Kaski entschieden haben

Malmö. (EM) Die Malmö Redhawks aus der Sevenska Hockeyligan können eine hochkarätige...

By1. Mai 2026
! +Schweden

SHL – Finale 2026: Nord gegen Süd

Bastad. (J.G.J) Skelleftea in der Nähe vom Polarkreis und Roegle aus Ängelholm...

By18. April 2026
! +Schweden

SHL – Schon wieder ein Spiel, das in die Geschichte eingeht!

Bastad. (J.G.J.) Skelleftea und Lulea starteten gestern zum ersten Halbfinale in der...

By8. April 2026
! +Schweden

SHL – Die letzten vier Halbfinalisten stehen endlich fest! Rögle schreibt gegen Färjestad Geschichte

Bastad. (J.G.J.) Skelleftea und Växjö benötigten gegen Malmö und Brynäs nur jeweils...

By7. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten