SHL – Der Sieg geht an den Polarkreis

Bastad. (JGJ) Es hat nicht gereicht! Nur zwei Siege fehlen am Ende dem Aufsteiger Brynäs um bereits in der Aufstiegssaison direkt die Meisterschaft zu erringen.

Es war schon einzigartig, dass Brynäs direkt die Hauptrunde als Sieger beendete. Der weitere Weg durch die Playoffs ins Finale weckte nun Erwartungen auf eine Sensation.

Es war der Vizemeister der Hauptrunde aus Lulea, der im 6. Spiel der Final-Playoffs die Meisterschaft für den Verein und die Stadt an den Polarkreis holt. Ein Großereignis auch für diesen Verein nach 29 Jahren zum zweiten Mal die Goldhelme der schwedischen Meisterschaft zu gewinnen. Nach der Finalniederlage gegen Färjestad von 2022 nun endlich der Finalsieg. Und für die älteren Fans in der Coop Norbotten Arena die Genugtuung für die Niederlage im Endspiel gegen Brynäs aus dem Jahr 1993.

Mit einem 5:2 im sechsten Spiel konnten die „Lappländer“ vorzeitig den 4. Sieg in der Runde „Best of Seven“ erreichen. Nach einem Fehlstart mit 0:1 konnte jedoch noch im ersten Drittel das Spiel auf 2:1 gedreht werden und die Führung im 2. Drittel auf 3:1 ausgebaut und in den ersten 3 Minuten des 3. Drittel mit zwei weiteren Toren zum 5:1 der Sieg trotz eines noch unmittelbar weiteren Gegentores mit 5:2 sicher über die Zeit gebracht werden.

Nur einen Breitengrad liegt die Stadt südlich vom Polarkreis. Zur Mittsommerzeit geht hier die Sonne nicht unter. In Lulea wird allerdings bereits zum Beginn des Mai die Nacht zum Tage gemacht. Bereits mit dem Schlusspfiff stürmten die Fans die Eisfläche, so dass alle Spieler vor der Siegerehrung vorübergehend zunächst Zuflucht in der Kabine suchen mussten. Die Fans werden sicher das ganze Wochenende feiern.

