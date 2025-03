SHL – BrynÃ¤s Hauptrundenmeister mit vier Niederlagen in Folge

Bastad (JGJ) Die Hauptrunde ist beendet und der Überraschungssieger hatte im Verlauf einen so großen Vorsprung erspielt, dass selbst vier Niederlagen in Folge Brynäs nicht mehr vom ersten Platz verdrängen konnten.

Die folgenden Playoff-Plätze belegen nun Lulea, Frölunda, Färjestad und Skelleftea. Diesem Team kommt im Hinblick auf die Niederlagenserie von Brynäs die Rolle des eigentlichen Favoriten zu. Der Vorjahresmeister hat die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen und scheint so bestens vorbereitet für die Endrunde. Die Top 6 der Liga vervollständigt überraschend Timra.

Diese direkte Qualifikation hatten die „Red Eagles“ dem Resultat des Lokalderbys im Heimspiel der „Red Hawks“ Malmö gegen Rögle zu verdanken. Hier fiel der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit. Es war Linus Öberg, der zunächst drei Minuten vor Ende des dritten Drittels den Ausgleich zum 2:2 erzielte und der dann in der 3. Minute der Nachspielzeit die Halle zum Überkochen brachte. Mit diesen beiden Toren drehte sich am unteren Ende der Tabelle zur Qualifikation einiges:

Timra verdrängte Rögle vom 6. auf den 7. Platz und erreichte so die direkte Teilnahme an den Playoffs. Aber für die Begeisterung in der Malmö Arena sorgte besonders die Tatsache, dass Linus Öberg mit seinem letzten Tor Malmö noch auf Platz 10 der Tabelle schoss und damit unerwartet seinem Verein die Teilnahme an den Achtelfinals ermöglichte.

Besondere Kuriosität an diesen Platzierungen sind die daraus resultierenden Spielpaarungen. Ausgerechnet Malmö und Rögle treffen in den Achtelfinalspielen im Modus „best of 3“ gleich erneut aufeinander. Gestartet wird bereits am Donnerstag in Malmö.

Interessant ist auch ein Rückblick auf die Situation von Rögle in der Vorsaison. Auch hier musste sich Rögle zunächst im Achtelfinale qualifizieren, um dann überraschend erst im Finale im 6. Spiel gegen Skelleftea die Meisterschaft zu verspielen, aber überraschend doch Vizemeister zu werden.

Im anderen Achtelfinale spielen zeitgleich Örebro und Växjö ums Weiterkommen.

Den Abstiegskampf tragen Modo und HV 71 unter sich aus.

