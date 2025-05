„Shevy“ bleibt! Allrounder geht in seine zweite Saison mit den Westsachsen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können auch in der kommenden Saison 2025/26 auf die Dienste von Denis Shevyrin zählen.

Der 30-jährige Allrounder, der sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer agieren kann, wird seinen noch laufenden Zwei-Jahres-Vertrag erfüllen und weiterhin das Trikot der Westsachsen tragen.

„Shevy ist für uns ein wichtiger Part, da er sowohl hinten als auch vorne spielen kann. Er bringt auch eine gesunde körperliche Härte in unser Spiel mit und dies macht ihn zu einem Allrounder, auf dessen Dienste Jussi nicht verzichten möchte“, sagt Teammanager Ronny Bauer.

„Ich genieße im Moment die intensive Zeit mit meiner Familie, freue mich gleichzeitig auch mit jedem Tag mehr, wieder spielen zu dürfen. Ich möchte persönlich an die Leistungen zum Ende der Saison anknüpfen, bestenfalls gesund und verletzungsfrei bleiben und alles mir Mögliche tun, um dem Team den verdienten Erfolg zu gewähren. Es macht erfahrungsgemäß deutlich mehr Spaß, Playoffs zu spielen, statt Playdowns – dieses Level an Freude würde ich mit der Mannschaft gerne erreichen“, erklärt Denis Shevyrin.

Shevyrin wechselte vor der abgelaufenen Spielzeit von den Starbulls Rosenheim nach Crimmitschau. Der gebürtige Russe kennt die DEL2 dabei bestens: Bereits für die Kassel Huskies – wo er auch das „C“ auf der Brust trug – den EC Bad Nauheim und die Bietigheim Steelers war der physisch starke Linksschütze schon im Einsatz.

Ursprünglich als Verteidiger verpflichtet, bewies Shevyrin in der Saison 2024/25 einmal mehr seine Vielseitigkeit: Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen rückte er in der Schlussphase in die Mittelstürmerrolle – und überzeugte dort mit starken Leistungen. Sein Einsatz und seine Führungsqualitäten waren ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Klassenerhalt in den Playdowns. In 55 Spielen für die Eispiraten Crimmitschau erzielte Denis Shevyrin fünf Tore und steuerte zudem 15 weitere Vorlagen bei.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff

Angriff: Corey Mackin (AL), Denis Shevyrin

Eispiraten und Roman Zap gehen getrennte Wege

Vertrag mit Angreifer in beiderseitigem Vernehmen aufgelöst

Die Eispiraten Crimmitschau und Stürmer Roman Zap gehen künftig getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag mit dem 22-jährigen Angreifer wurde im beiderseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

Roman Zap kam vor der abgelaufenen Saison aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga NAHL von den Amarillo Wranglers nach Westsachsen. In 38 Einsätzen für die Eispiraten gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Zudem kam der Deutsch-Ukrainer in der abgelaufenen Spielzeit für ein Spiel bei den KSW IceFighters Leipzig in der Oberliga Nord zum Einsatz.

„Roman ist über seinen Agenten mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen noch laufenden Vertrag aufzulösen. Wir haben diesem Wunsch entsprochen und wünschen Roman weiterhin viel Erfolg“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Die Eispiraten bedanken sich bei Roman Zap für seinen Einsatz im Trikot der Eispiraten Crimmitschau.

