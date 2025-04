Sheriff Moro wacht weiter Ã¼ber die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz können auch in der kommenden Saison auf den wichtigsten Eckpfeiler ihrer Verteidigung zählen: Greg Moro hat seinen Vertrag in der Stahlstadt – trotz Angeboten aus dem Ausland – um zwei weitere Jahre verlängert.

Die eigene Zone der Steinbach Black Wings Linz behält auch für die neue Saison ihren kompromisslosen Wächter. Greg Moro wechselte im vergangenen Sommer aus der tschechischen Extraliga nach Linz und avancierte dort sofort zu einem der zuverlässigsten Abwehrspieler der win2day ICE Hockey League. Mit seinen Gardemaßen von 1,93 Meter und 93 Kilogramm Kampfgewicht stellte sich der Kanadier in allen 62 Bewerbs-Spielen schützend vor seine Torleute. Dabei zog er mit 85 geblockten Schüssen so viele Abschlüsse seiner Gegner auf sich, wie kein anderer Feldspieler im Team der Oberösterreicher und entschärfte diese dadurch frühzeitig. Moro stand durchschnittlich mehr als 20 Minuten pro Partie auf dem Eis – nur Logan Roe und Graham Knott kamen auf noch mehr Einsatzzeit. Trotz dieser hohen Belastung ließ der 29-Jährige nie an defensiver Konzentration nach. Mit einer +10 in der Plus-Minus-Wertung hielt er sich ebenfalls als zweitbester Verteidiger und vermochte auch im Spiel mit der Scheibe mehrmals mit extremer Feuerkraft aufzuzeigen. Sieben Tore und 16 Vorlagen steuerte Moro am anderen Ende des Eises bei. In den Playoffs bildete er gemeinsam mit Patrick Söllinger eine ausgeglichene, dynamische zweite Verteidigungsreihe und führte den jungen Österreicher als erfahrener Partner durch die entscheidenden Spiele.

Als kompromissloser Sheriff stellt sich Greg Moro auch weiterhin in den Dienst der Steinbach Black Wings Linz. Trotz Angebote aus dem Ausland sicherten sich die Oberösterreicher eine Verlängerung des Vertrags für die kommenden zwei Jahre.

Kader Saison 2025/26 (Stand 27.04.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Luis Lindner, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Alles, was wir im Vorfeld über ihn gesehen hatten, konnte er mit seinen Leistungen voll bestätigen. Wir sind überglücklich, dass wir ihn überzeugen konnten, bei uns zu bleiben. Er war in vielerlei Hinsicht eine enorm wichtige Stütze. Viele sehen vor allem seine defensiven Qualitäten – aber er war ein sehr kompletter Spieler, der auch viel Leadership in die Mannschaft eingebracht hat. Das Duo mit ihm und Söllinger hat sich in den Playoffs stark präsentiert, und deshalb freuen wir uns auf die gemeinsame Zukunft mit den beiden.

Greg Moro Linz ist wirklich ein großartiger Ort. Die Fans sind einfach die Besten, und wir haben eine richtig tolle Truppe in der Kabine. Die Coaches sind phänomenal – sie haben mich das ganze Jahr über hervorragend behandelt. Ich glaube fest an dieses Team und freue mich darauf, zurückzukommen und im nächsten Jahr etwas Besonderes zu erreichen. Wir haben viel geschafft – zwei Serien über Spiel 7 gegen Graz und Klagenfurt – aber wir haben noch mehr im Tank. Das Saisonende hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, und deshalb ist in unserer Kabine jeder heiß auf Revanche und bereit, noch mehr zu geben – für das Finale und den Titel.

