Shawn Oâ€™Donnell trÃ¤gt auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg – EinbÃ¼rgerung wird in ErwÃ¤gung gezogen

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 36-jährigen Shawn O’Donnell können die Verantwortlichen der Wölfe eine weitere Vertragsverlängerung präsentieren.

O’Donnell kam zur Saison 2022/23 nach Freiburg und entwickelte sich schnell zu einem der absoluten Leistungsträger im Team. Mit seiner physischen Spielweise, seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Führungsqualität auf und neben dem Eis war er ein entscheidender Faktor im Kader der Wölfe. In der abgelaufenen DEL2-Spielzeit sammelte der 36-Jährige in 48 Spielen 38 Scorerpunkte (15 Tore, 23 Assists).

Sportdirektor Peter Salmik: „Shawn bringt genau das mit, was wir in Freiburg schätzen: Mentalität und Leidenschaft. Er ist nicht nur sportlich ein enorm wichtiger Spieler, sondern auch menschlich ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir freuen uns sehr, dass er ein weiteres Jahr bei uns in Freiburg bleibt.“

Shawn O’Donnell ergänzt: „Ich freue mich sehr, in mein viertes Jahr in Freiburg zu gehen. In dieser Zeit habe ich viele enge Freundschaften geschlossen, und die Stadt ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Ich werde alles geben, um dem Team zu helfen, und kann es kaum erwarten, dass die neue Saison beginnt.“

Aktuell prüfen die Verantwortlichen des EHC Freiburg gemeinsam mit dem Stürmer die Optionen für einen möglichen Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Ob dieser Prozess bereits zur kommenden Saison abgeschlossen sein wird, lässt sich derzeit noch nicht final beurteilen.

