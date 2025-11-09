Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESC KemptenHC Landsberg Riverkings

Sharks werden zum Partycrasher

9. November 20252 Mins read7
ESC Kempten Logo
Kempten. (PM ESC) 70 Jahre Eishockey in Landsberg feierten die Riverkings beim Spiel gegen die Sharks.

Eine stattliche Kulisse von 1770 Zuschauern gab der Partie einen wÃ¼rdigen Rahmen. Im ersten Drittel zeigte sich Kempten als hÃ¶flicher Gast und brachte auch die Gastgeschenke in Form von zwei Treffern fÃ¼r die Hausherren mit. Landsberg kam sehr engagiert aus der Kabine und war von der ersten Spielsekunde an auf dem Gaspedal. Bis jetzt noch ohne Heimsieg in der Saison war man sichtlich gewillt dies zu Ã¤ndern. Eine schnelle 2:0 FÃ¼hrung nach knapp sechs Minuten sorgte fÃ¼r zusÃ¤tzlichen RÃ¼ckenwind. Kempten brauchte eine ganze Weile um ins Spiel zu finden, hatte gegen Drittelende dann aber auch bereits die ein oder andere gute Torchance. Das zweite Drittel startete man in Ãœberzahl, Kevin Hu verkÃ¼rzte fÃ¼r seine Farben auf 2:1. Nur drei Minuten spÃ¤ter stellte Kevin Marquardt mit einem satten Schuss auf 2:2, ab nun war es ein sehr intensives Spiel auf AugenhÃ¶he. Das Momentum schwankte immer wieder hin und her, auch physisch wurde die Begegnung mehr und mehr intensiv. Martin Hlozek und unmittelbar vor der Pause Clemens LÃ¶hr brachten die Sharks mit zwei Toren in Front. Eine gute Ausgangslage um den Sieg im Schlussdrittel nach Hause zu bringen. Dachte man eigentlich, aber Landsberg zog die ZÃ¼gel wieder an machte viel Druck und zwang Kempten vermehrt Strafen zu nehmen. Und so kam es wie es kommen musste, mit zwei Ãœberzahltreffern glichen die Gasgeber wieder aus. Auch in die VerlÃ¤ngerung mussten die AllgÃ¤uer mit Unterzahl starten und es brannte mehr als einmal lichterloh vor dem GehÃ¤use von Jakob Nerb.

Doch es wurde aufopferungsvoll verteidigt und endlich wieder komplett wurde Martin Hlozek auf die Reise geschickt. Alleine auf dem Weg zum Tor verwandelte er eiskalt, brachte Kempten den Zusatzpunkt, vor allem aber auch die Stimmung auf der randvollen GÃ¤stetribÃ¼ne zum Kochen. Nun gilt es am Sonntag gegen Geretsried nachzulegen, um den aktuell sechsten Tabellenplatz weiter zu festigen.

Statistik:

HC Landsberg – ESC Kempten 4:5 n.V. (2:0,0:4,2:0,0:1)

Tore:
1:0 Reuter (Wagner,Voit)(5.),
2:0 Voit (Bergsdorf)(6.),
2:1 Hu (Kulhanek,Hlozek)(21.),
2:2 Marquardt (Hu,Kulhanek)(24.),
2:3 Hlozek (Kokoska,Hu)(38.),
2:4 LÃ¶hr (SchÃ¤ffler,Stauder)(40.),
3:4 Callaghan (Ã–stling,Bergsdorf)(46.),
4:4 Kasten (Bergsdorf,Ã–stling)(57),
4:5 Hlozek (Schirrmacher,Seider)(64.).

Strafminuten:
HC Landsberg: 14
ESC Kempten: 14

Beste Spieler:
HC Landsberg: Mika Reuter
ESC Kempten: Martin Hlozek

Zuschauer: 1770

