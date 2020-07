Sharks weiter auf VerjÃ¼ngungskurs

Kempten. (PM ESC) Mit Maximilian Hermann kommt ein hoffnungsvoller junger Stürmer zum ESC Kempten. Trotz seiner erst 21 Jahre bringt der 1,78 große Linksschütze...

Trotz seiner erst 21 Jahre bringt der 1,78 große Linksschütze schon einiges an Erfahrung mit ins Allgäu. Seine Ausbildung hat der gebürtige Schongauer beim HC Landsberg und dem EC Peiting genossen bevor er 2016 zum damaligen Bayernligisten, den Indianern aus Memmingen stieß. Dort konnte er gleich in seiner ersten Saison bei den Senioren den Aufstieg in die Oberliga feiern, mit 31 Einsätzen war er auch fester Bestandteil des Teams. Aus der Maustadt folgte der Sprung über Germering und Buchloe nach Königsbrunn, wo er seit 2018 in der Bayernliga aktiv ist.

Auch der Coach der Sharks Carsten Gosdeck ist entsprechend zufrieden mit der Neuverpflichtung: „ Maximilian ist jung, schnell und talentiert. Er steht mit seinen 21 Jahren vor allem für unser Ziel den Kader für die Zukunft weiter zu verjüngen, trotzdem bringt er schon reichlich Erfahrung mit. Er hat in der Vergangenheit bereits gute Ansätze und Leistungen gezeigt, soll sich bei uns weiterentwickeln und uns beim Erreichen unserer Saisonziele weiterhelfen. Ich bin froh das er sich für Kempten entschieden hat.“

Bei den Sharks wird der Stürmer zukünftig mit der Nummer 89 auflaufen.