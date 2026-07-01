Sharks verzeichnen weitere Abgänge

Kempten. (PM ESC) Kevin Hu und Johannes Oswald kehren nicht zurück nach Kempten.

Er war der absolute Shootingstar in Kempten und der Bayernliga in der letzte Saison. Keiner kannte Kevin Hu bis dahin und er schlug vom ersten Tag an ein wie eine Bombe. Fast nach Belieben versenkte er die Pucks im gegnerischen Tor. Sein Handgelenkschuss war gefürchtet und fast nicht zu verteidigen. Innerhalb kürzester Zeit wurde er zum Publikumsliebling und der Schlachtruf Hu Hu Hu hallte durch alle Stadien der Liga.

“Wir haben Kevin ein deutlich attraktiveres Angebot vorgelegt und sind auf alle Wünsche des Spielers eingegangen. Trotz vieler Gespräche und Versuche, Kevin eine weitere Saison in Kempten zu halten, hat er sich gegen unser Angebot entschieden.” So Ervin Masek zur Entscheidung des Spielers. Viele Fans hätten ihn gerne erneut im Trikot mit dem Hai gesehen, aber daraus wird nun nichts.

Mit Johannes Oswald verlässt ein weiterer Spieler den ESC, er war gegen Ende der Vorsaison zum Kader gestoßen und zeigte als junger Spieler immer wieder welches Talent bereits in ihm steckt. Beide Spieler stehen nun aber nicht mehr im Kader der Sharks für die neue Saison.

Der ESC bedankt sich bei Kevin und Johannes für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft und ihre weitere Karriere alles Gute.

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro