Sharks Verteidigung nimmt Formen an

Kempten. (PM ESC) Mit Michel Limböck verpflichtet Kempten einen weiteren Defensivspezialisten.

Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften, 5 Euro ins Phrasenschwein für diesen so abgedroschenen Spruch der nichtsdestotrotz soviel Wahrheit beinhaltet. Und mit der nun schon vierten Neuverpflichtung eines Abwehrspezialisten (Landerer, Spindler, McSween, Limböck) dazu die Routiniers Rau, Kröber und Seider zeigt man in Kempten definitiv das man die Schwächen der letzten Jahre erkannt hat und gewillt ist diese abzustellen. Offensivspektakel und Tore zuhauf gab es immer genug an der Memminger Straße, aber leider wurden zu viele Spiele auch aufgrund der teils nicht ganz sattelfesten Defensive verloren. Der Neuzugang von den Hammer Eisbären soll also das nächste Puzzleteil für eine stabile Abwehr sein. Mit Straubing, Bietigheim und Deggendorf als Ausbildungsvereinen sowie Passau, Deggendorf und Hamm verfügt der erst 24jährige schon über eichlich Erfahrung in Bayern- und Oberliga.

Die sportliche Leitung der Sharks freut sich über die Neuverpflichtung, Ervin Masek: „Mit Mitch haben wir eine weitere wichtige Stelle in der Defensive besetzt. Mit fast 130 Spielen in der Oberliga in den letzten Jahren hat er sich zu einem zuverlässigen und soliden Verteidiger entwickelt. Er gilt als Defensivspezialist welcher unermüdlich für sein Team kämpft. Vor allem in Unterzahl bringt er überragende Statistiken mit die uns überzeugt haben. Wir freuen uns das er sich entschieden hat für die Sharks zu spielen.“

