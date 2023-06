Sharks verpflichten Jonas Mikulic

Kempten. (PM ESC) Eine große Nummer ist sie, die 99. Die höchste Trikotnummer im Eishockey und spätestens seit „The great one“ Wayne Gretzky sie...

Kempten. (PM ESC) Eine große Nummer ist sie, die 99. Die höchste Trikotnummer im Eishockey und spätestens seit „The great one“ Wayne Gretzky sie auf dem Rücken trug kaum noch vergeben.

Ob der Neuzugang des ESC Kempten deshalb, aus Respekt für einen der größten Spieler aller Zeiten, mit der Nummer 98 aufläuft oder es einfach der Hinweis auf sein Geburtsjahr ist weiß man noch nicht, aber spätestens zum Saisonbeginn wird sich auch dieses Rätsel lösen.

Auf jeden Fall ist der gebürtige Weingartener mit seinen 25 Jahren im idealen Eishockeyalter. Ausgebildet in Ravensburg, Lindau und beim Augsburger EV schnupperte er dann bei der 1b des aktuellen DEL 2 Meisters erste Luft bei den Senioren. Bekannt wird er den Fans der Sharks vor allem aus den letzten beiden Jahren sein, in denen er mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga auch gegen den ESC spielte.

Trainer Sven Curmann freut sich auf seine Neuverpflichtung: „Jonas ist ein aufstrebender junger Spieler, er ist technisch stark und hat sich zum Glück für eine Veränderung und den Wechsel ins Allgäu entschieden. Er hat in Ulm bereits gezeigt was er in der Liga kann, soll bei uns den nächsten Schritt nach vorne machen und uns auch in der Breite besser aufstellen.“

2808 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.