Sharks vermelden fÃ¼nf AbgÃ¤nge

Kempten. (PM ESC) Seit dem Aus im Viertelfinale laufen die Gespräche zwischen Trainern, Spielern und sportlicher Leitung auf Hochtouren und die Kaderplanung für die nächste Saison schreitet mit großen Schritten voran.

Das Thema Kontinuität hatte man sich vor der Saison auf die Fahnen geschrieben und möchte die Mannschaft möglichst komplett halten. Trotzdem war natürlich klar dass an der ein oder anderen Stelle noch Potential zur Optimierung vorhanden ist und auch die persönlichen Wünsche der Spieler zu respektieren sind.

So nimmt Ervin Masek Stellung zu den Spielern die das Team verlassen:

Colin Witting konnte aufgrund seiner Verletzung aus der Vorbereitung sein Potential nicht zeigen. Philip Zeiske zeigte bei seinem zweiten Anlauf in der ersten Mannschaft bereits deutliche Fortschritte, trotz wenig Einsatzzeiten. Wir haben uns mit beiden Spielern geeinigt dass der richtige Weg für sie ist, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, die wir ihnen in der nächsten Saison nicht garantieren können und deshalb unterschiedliche Wege zu gehen.

Nicht mehr zwischen den Pfosten stehen wird im nächsten Jahr Luca Mayer. Er hat nach seiner Verletzungspause zum Ende der Hauptrunde nochmals Kräfte gesammelt und gemeinsam mit Jakob Nerb überragende Playoffs gespielt. Leider lässt seine Verletzung nicht mehr zu weiterhin Eishockey auf Bayernliga Niveau zu spielen. Luca hat sich daher entschieden seine Karriere zu beenden, wofür wir volles Verständnis haben. Wir bedauern seine Entscheidung natürlich sehr und hätten die Zusammenarbeit mit ihm gerne langfristig fortgesetzt.

Bedanken möchte ich mich auch bei Clay Ellerbrock und Joonas Sillanpää. Clay hat immer alles für den Verein gegeben und uns mit seinem Einsatz und Kampfgeist viel gebracht. Joonas hat sich nach seiner langen Verletzung vor der Saison sehr gut zurückgekämpft und war ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Verteidigung. Auch er hatte maßgeblichen Anteil daran dass wir eine der besten Defensiven in der Bayernliga hatten. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen auf dieser Position eine Veränderung vorzunehmen.“

Die Sharks bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und die gebrachten Leistungen. Wir wünschen Euch für Eure weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.