Sharks vermelden erste AbgÃ¤nge

Kempten. (PM ESC) Die kanadische Fraktion wir nicht mehr für den ESC Kempten auflaufen. Gleich drei Spieler mit kanadischer Herkunft hatten die Sharks in...

Kempten. (PM ESC) Die kanadische Fraktion wir nicht mehr für den ESC Kempten auflaufen.

Gleich drei Spieler mit kanadischer Herkunft hatten die Sharks in der abgelaufenen Saison an Bord. Von Beginn an stand unter anderem Darian Sommerfeld im Tor, der junge Goalie besitzt aber auch einen deutschen Pass. Nach dem Abgang von Colten Leiter wurde zügig Robert Lepine verpflichtet, der sich während der Saison als seht intelligenter Spieler und starker Arbeiter und Vorbereiter zeigte. Als letzter stieß dann Brendan Harrogate zu den Allgäuern. Er verzauberte die Zuschauer mit seiner Schnelligkeit und wunderschönen Toren. Ebenfalls nicht mehr im Team stehen wird Linus Bernau, der junge talentierte Stürmer zeigte in seiner ersten Saison bei den Senioren was in ihm steckt. Er wird sich noch weiterentwickeln und seinen Weg gehen.

Alle vier haben großen Anteil an einer erfolgreichen Bayernligasaison der Kemptener. Die Verantwortlichen an der Iller bedanken sich bei allen Vieren und wünschen für den weiteren Weg alles Gute und sportlichen Erfolg.