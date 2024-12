Sharks unterliegen starken Gladiators

Kempten. (PM ESC) Mit einem guten Gefühl nach dem deutlichen Derbysieg beim Hockey Classic gegen Buchloe machten sich die Kemptener auf den Weg nach Oberbayern.

Neben den langfristigen Ausfällen Kulhanek, Kokoska und Streif fehlte erneut Nikolas Oppenberger im Lineup. Die Begegnung konnte kaum schlechter beginnen, quasi mit dem ersten Torschuss gingen die Hausherren in Minute 2 in Führung. Aus dieser heraus dominierten sie die Partie und machten viel Druck auf das Tor von Danny Schubert. Die Sharks hielten den knappen Rückstand aber bis zur Minute 31 bevor Erding den zweiten Treffer nachlegte. Linus Voit konterte fast umgehend mit dem 2:1, dies sollte dann aber auch der einzige Treffer seiner Mannschaft bleiben. Erding war an diesem Abend zu stark und erzielte noch vier weitere Treffer. Auch wenn die Gladiators im letzten Abschnitt einen Gang zurück schalteten, konnten die Allgäuer keinen Profit daraus ziehen. Den letzten Treffer fing man sich sogar in eigener Überzahl ein.

Nach dem tollen Auftritt der Sharks am Freitag gegen Buchloe war das definitiv ein gebrauchter Abend. Um beim starken Spitzenreiter zu punkten muss einfach alles zusammenpassen. Bereits am nächsten Freitag wartet das nächste schwere Auswärtsspiel auf die Truppe von Sven Curmann wenn es zu den aktuell in Topform spielenden Löwen in Waldkraiburg geht.

Statistik:

TSV Erding – ESC Kempten 6:1(1:0,3:1,2:0)

Tore:

1:0 Matheson (Michl,Brandl)(2.),

2:0 Brothers (Matheson,Pfenninger)(31.),

2:1 Voit (Höfler,Stauder)(32.),

3:1 Ostwald (Forster)(35.),

4:1 Waldhausen (Michl,Busch)(40.),

5:1 Matheson (Wallek)(44.),

6:1 Busch (Deubler)(60.).

Strafminuten:

TSV Erding:4

ESC Kempten:8

Beste Spieler:

TSV Erding: Cheyenne Matheson

ESC Kempten: Danny Schubert

Zuschauer: 1448

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV