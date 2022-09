Sharks unterliegen Miners mit 4:6

Kempten. (PM ESC) Nicht unbedingt die feinste Eishockeykost bekamen die 265 Zuschauer am Sonntagabend beim Vorbereitungsspiel der Kemptener in Peißenberg zu sehen. Dafür viele...

Dafür viele Zweikämpfe, Nicklichkeiten, Fouls und Strafen. So dann auch die knappe Aussage von Trainer Brad Miller nach dem Spiel: „Eigentlich war es ein enges Spiel. Letztendlich haben uns die vielen Strafzeiten im letzten Drittel das Spiel gekostet.“

Gleich fünfmal musste ein Shark im letzten Abschnitt in die Kühlbox. Für ein Vorbereitungsspiel wurde die Partie von beiden Teams sehr hart und intensiv geführt. Unschöner Höhepunkt dabei ein Kniecheck gegen Rostislav Martynek, der danach verletzt das Eis verlassen musste. Statt der eigentlich angebrachten Spieldauerstrafe verhängten die Schiedsrichter aber lediglich eine 2 Minutenstrafe für Beinstellen. Drei Überzahltreffer der Sharks und zwei durch die Miners zeigen auf wie wichtig die Special Teams an diesem Abend waren. Bei 5 gegen 5 auf dem Eis neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Die Führung wechselte regelmäßig hin und her und so war lange nicht auszumachen wer letztendlich als Sieger vom Eis gehen würde. Ein Beinbruch ist die Niederlage sicher nicht, zeigt aber auch deutlich das die Bayernligasaison keine einfache wird.

Statistik:

TSV Peißenberg – ESC Kempten: 6:4 (2:1,2:3,2:0)

Tore:

1:0 Krabat (Fissekis)(10.),

1:1 Koberger (Martynek)(11.),

2:1 Vogl (Malzatzki)(13.),

2:2 Oppenberger (Maaßen,Schirrmacher)(21.),

3:2 Mecrones B. (Mecrones D.)(28.),

3:3 Rau (Schäffler,Martynek)(36.),

3:4 Oppenberger (Rau,Schäffler)(37.),

4:4 Degenstein (Birkner)(40.),

5:4 Mecrones D.(Frankenberg)(42.),

6:4 Mecrones B (Vogl)(56.).

Strafminuten:

TSV Peißenberg: 12

ESC Kempten: 18

Zuschauer: 265