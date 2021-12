Sharks trotzen dem Spitzenreiter nur 2 Drittel

Kempten. (PM Sharks) 1:1 stand es in der Kemptener ABW Arena im Topspiel gegen den Tabellenführer nach zwei Dritteln. In einem schnellen hochklassigen Spiel,...

Kempten. (PM Sharks) 1:1 stand es in der Kemptener ABW Arena im Topspiel gegen den Tabellenführer nach zwei Dritteln.

In einem schnellen hochklassigen Spiel, welches bis dahin recht ausgeglichen war hatte Nikolas Oppenberger seine Farben nach 24 Minuten in Führung gebracht, zu diesem Zeitpunkt auch durchaus verdient. Bereits im ersten Spielabschnitt hatte sich Kempten einige gute Chancen erspielt. Und auch nach der Führung hätte man diese noch ausbauen können. Mit dem Ausgleich nach 33 Minuten durch den immer noch top aufgelegten Bob Wren wechselte das gerne bemühte Momentum recht schnell die Seite. Während die Gäste mehr und mehr das Tempo anzogen sah sich Kempten immer weiter in die Defensive gedrängt. Jenny Harß im Tor der Sharks bot erneut eine starke Partie und musste für den Rest der Begegnung ihr ganzes Können aufbieten und mehrfach in höchster Not klären.

Während die Grafinger im Schlussabschnitt clever ihre Tore erzielten konnten die Sharks nichts mehr zulegen. Ein verdienter Sieg der Gäste, Klostersee demonstrierte eindrucksvoll warum man deutlich an der Tabellenspitze steht. Für Kempten geht damit eine Serie von 10 Siegen in Folge zu Ende. Die Niederlage ist sicher kein Beinbruch, zu gut läuft die Saison für den Neuling bis jetzt. Und mit den Spielen in Schongau am Dienstag und Buchloe am Donnerstag gibt es schon wieder die Gelegenheit gegen zwei direkte Konkurrenten um die ersten 8 Plätze Punkte zu holen.

Statistik:

ESC Kempten – EHC Klostersee: 1:4 (0:0,1:1,0:3)

Tore:

1:0 Oppenberger (Schäffler,Ochmann)(24.),

1:1 Wren (Sterr)(33.),

1:2 Wren (Fiedler,Röder)(43.),

1:3 Käfer (Gaschke,Kroner)(50.),

1:4 Hördt (Engel)(ENG 60.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 4

EHC Klostersee: 6

Beste Spieler:

ESC Kempten: Robert Lepine

EHC Klostersee: Robert Wren

Zuschauer: 518

Kempten fährt nach Schongau und Buchloe, Dienstag und Donnerstag ungewöhnliche Spieltage

Zweimal Wiedergutmachung möchte die Mannschaft von Trainer Carsten Gosdeck zwischen den Jahren betreiben. Gegen beide Gegner setzte es in den Hinspielen zuhause unnötige Niederlagen.

Am Dienstagabend um 20.°° ist man zu Gast bei der Überraschungsmannschaft der Saison, der EA Schongau. Das Team von Rainer Höfler punktet kontinuierlich während der ganzen Saison und hat den Platz unter den ersten 8 nach der Vorrunde schon so gut wie sicher. Im Hinspiel mussten sich die Sharks erst in den letzten Minuten geschlagen geben, 48 Sekunden vor Schluss erzielten die Mammuts den Siegtreffer zum Auswärtserfolg im Allgäu. Überzeugend dabei waren vor allem die beiden Kontingentspieler Roman Tomanek und Jason Lavallee. Inzwischen ist auf Schongauer Seite auch Jakub Muzik wieder fit, so das Trainer Höfler die Qual der Wahl hat, welchen seiner drei Importspieler er in die Aufstellung nimmt.

Nicht leichter wird die Aufgabe am Donnerstag um 20.°° im Allgäuderby beim den Piraten in Buchloe. In den letzten Jahren gab es zuhauf immer wieder spannende Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten. Und auch der Mitaufsteiger aus dem Ostallgäu spielt bis jetzt eine starke Saison und hat den Platz unter den ersten 8 so gut wie sicher. Auch gegen die Pirates gab es eine 5:6 Heimniederlage, nach Verlängerung obwohl man bereits mit 5:3 geführt hatte. Nach den anstrengenden Spielen gegen die Tabellenspitze gilt es nun schnell zu regenerieren. Der straffe Spielplan mit Auftritten im 2 bzw. 3 tagesrhytmus in den nächsten beiden Wochen wird von den Kemptenern noch viel abverlangen. Zum Glück ist der Kader bis auf den Langzeitverletzten Timo Schirrmacher komplett, so dass Trainer Gosdeck auf mindestens drei komplette Reihen zurückgreifen kann.