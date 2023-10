Sharks stÃ¼rmen an die Tabellenspitze

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Erstes Doppelwochenende in der neuen Saison. Für Kempten galt es den guten Schwung aus dem Spiel gegen Schongau mitzunehmen....

Kempten. (PM ESC) Erstes Doppelwochenende in der neuen Saison.

Für Kempten galt es den guten Schwung aus dem Spiel gegen Schongau mitzunehmen. Nikolas Oppenberger war wieder mit an Bord, Nicht dabei Colin Witting und Jonas Mikulic.

Der erste Wechsel gehörte den Gastgebern die sich gleich im Drittel der Sharks festsetzen konnten. Erst ein Alleingang durch Nikolas Oppenberger brachte die Allgäuer ins Spiel. Die Gäste übernahmen nun das Komanndo und Ondrej Zelenka besorgte die Führung in Überzahl. Eher aus dem Nichts der Ausgleich zum 1:1 durch Jan Tlacil der mit einem Sonntagsschuss traf. Doch unbeirrt ging es weiter auf das Tor der Icehogs. Zweimal Jakub Bitomsky und erneut Zelenka schraubten das Ergebnis auf 1:4, den Schlusspunkt in dem Drittel setzte Max Miller mit einem wunderschön heraus kombinierten Treffer in Überzahl. Zu Beginn des Mittelabschnitts gab es dann gleich ausreichend Gelegenheit zum Unterzahl Training, Gleich 3 Minuten musste Kempten mit 2 Mann weniger überstehen. Doch kaum wieder zu viert zog Filip Kokoska alleine davon und verlud den Goalie zum 1:6. Erneut Miller sowie Nikolas Oppenberger und Jan Tlacil sorgten mit weiteren Treffern für den 2:8 Pausenstand nach 40 Minuten. Viele Strafen und Unterbrechungen sorgten für wenig Spielfluss im letzten Abschnitt. Mit zwei weiteren Treffern durch Daniel Rau und Maximilian Schäffler machte es der ESC dann doch noch zweistellig. Über das ganze Spiel überzeugten die Sharks mit Einsatz und Tempo, schön herausgespielten Toren und einem auch in der Höhe klar verdienten Auswärtssieg. Generalprobe für das Topspiel am Sonntag gegen Erding geglückt darf man beruhigt sagen. Mit 19 Toren aus den ersten zwei Spielen ist vor allem die Abteilung Offensive on fire. Die Kemptener Fans dürfen sich schon jetzt auf ein packendes Topspiel am Sonntag freuen.

Statistik:

EC Pfaffenhofen – ESC Kempten 2:10 (1:5,1:3,0:2)

Tore:

0:1 Zelenka (Kokoska,Rau)(5.),

1:1 Tlacil (Neubauer,Vaculic)(7.),

1:2 Bitomsky (Kokoska,Zelenka)(8.)

1:3 Zelenka (Kokoska,Bitomsky)(13.),

1:4 Bitomsky (Rau,Kokoska)(14.),

1:5 Miller (Bitomsky,Rau)(18.)

1:6 Kokoska (Seider)(31.),

1:7 Miller (Zelenka,Rau)(31.),

2:7 Neubauer (Tlacil,Hätinen)(34.),

2:8 Oppenberger (Miller,Schäffler)(35.),

2:9 Rau (Kokoska,Bitomsky)(43.),

2:10 Schäffler (Mitchell,Schirrmacher)(60.).

Strafminuten:

EC Pfaffenhofen: 28

ESC Kempten: 20 + 5 Sillanpää

Zuschauer: 240

