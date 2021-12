Sharks stÃ¤rken die Defensive

Kempten. (PM ESC) Einen echten Glücksgriff nennt ESC Trainer Carsten Gosdeck den Transfer, ich bin mehr als glücklich darüber das wir Dominik nun in...

Kempten. (PM ESC) Einen echten Glücksgriff nennt ESC Trainer Carsten Gosdeck den Transfer, ich bin mehr als glücklich darüber das wir Dominik nun in Kempten im Team haben. Unter normalen Bedingungen wäre so eine Verpflichtung in der Bayernliga gar nicht möglich.

Wir können uns auf einen spielstarken Verteidiger freuen, der vor allem auch mit seinen Schlagschüssen von der blauen Linie für Gefahr sorgt.

Ochmann hatte vor kurzem seinen Vertrag bei den Islanders aufgelöst, da er Beruf und den hohen Zeitaufwand in der Oberliga nicht mehr unter einen Hut bringt. Dies war für die Verantwortlichen in Kempten die Chance sich endlich die lange gesuchte Verstärkung für die Abwehr zu angeln. Einen deutschen Spieler aus der Region mit Erfahrung und Offensivpower. Auf den 29 jährigen gebürtigen Münchner trifft dies perfekt zu. Ausgebildet in Erding und Rosenheim verbrachte er die Jahre von 2012 bis 2018 überwiegend in der Oberliga Nord bevor er zum EV Lindau wechselte.

Inzwischen bringt er die Erfahrung aus 438 Oberligaspielen mit an die Iller. 211 Scorerpunkte sind dabei ein herausragender Wert für einen Verteidiger. Zudem zeigen lediglich 281 Strafminuten das er auch ein sehr fairer Spieler ist.

Ein echter Coup der den Allgäuern damit gelungen ist, verspricht er doch den aktuell noch zu hohen Anteil an Gegentoren zu reduzieren und vor allem in Überzahl mehr Optionen und Torgefahr zu kreieren. Er wird zukünftig mit der Rückennummer 72 auflaufen.

Herzlich willkommen in der Sharks Familie Dominik, und viel Erfolg.

Sharks holen den dritten Sieg in Folge

ESC Kempten gewinnt beim ESC Geretsried mit 5:8, Oppenberger vierfacher Torschütze

Einen Sahnetag hatte Kemptens Nr. 10 erwischt. 4 Treffer und eine große Spielfreude waren der Wegbereiter für den Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend.

Erstmals mit an Bord bei den Allgäuern war Neuverpflichtung Dominik Ochmann der pünktlich zum 01.12. spielberechtigt war. Für ihn rückte Mauro Seider in den Sturm, so das 4 komplette Reihen im Angriff zur Verfügung standen. Und die Sharks legten direkt gut los keine zwei Minuten standen auf der Uhr als Nikolas Oppenberger das schnelle 0:1 erzielte. Dies gab den Kemptenern Sicherheit und weitere Chancen wurden herausgespielt. Fast aus dem Nichts der glückliche Ausgleich der River Rats, der Kempten durchaus etwas aus dem Rhythmus brachte. Der Rest des Drittels verlief ausgeglichen mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Kaum zurück aus der Kabine brannten die Allgäuer ein wahres Feuerwerk auf das Geretsrieder Eis. Gleich nach 25 Sekunden klingelte es zum ersten Mal im Tor der Hausherren, natürlich war Oppenberger erneut der Torschütze. Zwei weitere Treffer vom überragenden Kemptener Stürmer, dazu je ein Tor durch Lars Grözinger, Maximilian Schäffler sowie Mauro Seider brachten die auch in dieser Höhe verdiente 1:7 Führung zur zweiten Pause. Mit hohem Tempo, tollen Kombinationen und starkem Defensivverhalten. 22 zu 7 Torschüsse für die Sharks in dem Abschnitt zeigten klar die Leistungsverhältnisse auf. Aber was immer auch im Pausentee der Kemptener war, diesmal war es der falsche Zusatz. Das temporeiche Spiel aus dem zweiten Drittel war komplett dahin, man überließ den Hausherren die Begegnung. Wollte sich wohl unterbewusst schon für die beiden schweren Begegnungen am Wochenende schonen. Und so stand nach dem 1:7 plötzlich ein 5:7 auf der Anzeige. Tor um Tor erzielten die Rats und erhöhten mit jedem Treffer den Druck. Eine Auszeit von Carsten Gosdeck brachte wieder etwas Ruhe in die Begegnung. Und das 5:8 durch Mauro Seider mit seinem zweiten Treffer endgültig den Deckel auf die Begegnung.

Statistik:

ESC Geretsried – ESC Kempten: 5:8 (1:1,0:6,4:1)

Tore:

0:1 Oppenberger (Schirrmacher, Lepine)(2.),

1:1 Köhler (6.),

1:2 Oppenberger (Schäffler)(21.),

1:3 Grözinger(Lepine,Rau)(23.),

1:4 Oppenberger (Keller)(25.)

1:5 Schäffler (Grözinger,Schirrmacher)(31.),

1:6 Seider (Hermann)(37.),

1:7 Oppenberger (Schirrmacher,Schäffler)(40.),

2:7 Reiter (Fuchs,Berger)(47.),

3:7 Heigl (Köhler)(49.),

4:7 Hüsken (Berger,Bursch)(50.),

5:7 Jorde (Fuchs,Hüsken)(58.),

5:8 Seider (59.).

Strafminuten:

ESC Geretsried:12

ESC Kempten:12

Zuschauer: 183

Kampf ums Mittelfeld am Heimspielwochenende

ESC Kempten empfängt den EHC Königsbrunn und den TSV Erding

3 Siege in Folge, eine Serie die Kempten unbedingt ausbauen will. Und das würde in der Tabelle einen Schritt nach vorne bedeuten.

Denn zwischen den drei Teams ist die Tabellensituation besonders eng. Aktuell stellt es sich wie folgt dar:

Platz 8. Erding, 13 Spiele 20 Punkte

Platz 9. Königsbrunn 13 Spiele 20 Punkte

Platz 10. Kempten 12 Spiele 19 Punkte

Am Freitag gastiert um 19.30 der EHC Königsbrunn zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison in der ABW Arena. Die Mannschaft von Coach Andy Becher ist schwierig einzuschätzen, es gab durchaus einige Auf und Abs im bisherigen Saisonverlauf. Nachdem die Pinguine am letzten Wochenende zwei Niederlagen einstecken mussten werden sie besonders motiviert ins Allgäu reisen. Pikante Randnotiz, Joonas Huovinen, der die Sharks aufgrund der Impf und Corona Testproblematik verließ und auf dem Weg in seine Heimat war wurde jüngst in Königsbrunn als Neuzugang vorgestellt. Zudem verfügen die Brunnenstädter mit Donatas Zukovas im Tor und Hayden Trupp im Sturm bereits über zwei starke Importspieler. Es wird spannend sein welchen Beiden zukünftig für den EHC auflaufen.

Ein weiteres Wiedersehen gibt es am Sonntag um 18.°° mit einem ehemaligen Kemptener Publikumsliebling wenn der TSV Erding im Allgäu aufschlägt. Roni Rukajärvi wurde im November als Verstärkung der Gladiators präsentiert. An ihn hat man an der Iller viele gute Erinnerungen. Auch das Team von Thomas Vogl hat schon einiges mitgemacht in der Runde, als einer der Favoriten steht man im Moment noch etwas hinter den Erwartungen zurück. Gerade deshalb wird auch der zweite Gast am Wochenende motiviert auflaufen und ein schwerer Gegner für das Team von Carsten Gosdeck sein.

Viele dürften sich noch an das Eröffnungsspiel der Bayernliga erinnern, als Kempten in einem spektakulären Spiel 4 Minuten vor Schluss bereits mit 6:3 hinten lag, die Partie noch drehte und 6 Sekunden vor Ende ausglich. Im Penaltyschießen zog man dann den kürzeren.

Gosdeck kann am Wochenende auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, auch Anton Zimmer wird dann wieder mit im Aufgebot stehen.

Die Mannschaft hofft in beiden Spielen auf die lautstarke Unterstützung von möglichst vielen Fans, Durch die 2G Plus Bedingungen ist der Stadionbesuch so sicher wie nur möglich, und die Teststation vor dem Stadion ermöglicht Schnelltests unmittelbar vor dem Besuch der Arena.