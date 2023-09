Sharks reisen zum AllgÃ¤uderby nach Buchloe

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Nach den beiden Erfolgen vom letzten Wochenende gegen Sonthofen und in Prättigau wollen die Illerstädter nun den nächsten Schritt...

Kempten. (PM ESC) Nach den beiden Erfolgen vom letzten Wochenende gegen Sonthofen und in Prättigau wollen die Illerstädter nun den nächsten Schritt in ihrer Teamentwicklung machen.

Mit Buchloe wartet ein Ligakonkurrent auf Augenhöhe, in den vergangenen Jahren schenkte man sich nicht viel und es gab jede Menge spannender Begegnungen. Buchloe hat bis jetzt drei Testspiele absolviert und noch keins davon gewonnen. Die Motivation, dies nun gegen Kempten zu schaffen dürfte entsprechend hoch sein beim Team von Christopher Lerchner. Sven Curmann kennt das Umfeld der Ostallgäuer gut, spielte er doch selbst über zehn Jahre für die Pirates. Spielbeginn in Buchloe am Freitagabend ist um 20.°° Uhr.

Am Sonntag um 17.30 schlägt dann das Team aus Stuttgart im Allgäu auf. Vor zwei Wochen verkauften sich die Kemptener gut in der schwäbischen Landeshauptstadt. Beim frischgebackenen Oberligisten musste man sich knapp geschlagen geben , hielt aber über die gesamte Partie mit. Stuttgart hat inzwischen auch einen Test beim amtierenden Meister der Bayernliga aus Königsbrunn gewonnen und sich weiter eingespielt. Besonders die Reihe um die Ex DEL2 Profis Jannick Herm und Matthew Pistilli gilt es dabei in den Griff zu bekommen, die Reihe erzielte beim Hinspiel 5 der 6 Treffer. Wer von den geschonten Spielern am Wochenende wieder eingesetzt werden kann entscheidet sich kurzfristig nach dem Abschlusstraining am Donnerstag Abend.

