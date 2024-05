Sharks Offensive fÃ¼llt sich

Kempten. (PM ESC) Viel konnte er nicht bewegen in seiner ersten Saison in Kempten. Jonas Mikulic zeigte zu Saisonbeginn schnell sein Talent und was...

Jonas Mikulic zeigte zu Saisonbeginn schnell sein Talent und was in ihm steckt. Genau so schnell war es aber auch schon wieder vorbei für ihn und eine schwere Verletzung bedeutete das Saison-aus für den 26 jährigen. Nach einer guten Vorbereitung musste er bereits im ersten Punktspiel die Segel streichen. Inzwischen ist er wieder fit und brennt darauf in der neuen Saison voll anzugreifen.

Mit Linus Voit geht einer der jungen Wilden bereits in seine dritte Saison an der Iller. Der inzwischen 23 jährige gilt als talentierter Hoffnungsträger für die Zukunft. In der abgelaufenen Spielzeit musste er, auch aufgrund einiger Verletzungen im Kader, immer wieder in unterschiedlichen Reihen auflaufen. Er stellt sich schnell auf seine Mitspieler ein und glänzt vor allem mit seiner Laufstärke und Schnelligkeit. In der kommenden Saison geht es für ihn darum auch das Scoring weiter voran zu treiben um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen.