Sharks nicht zu bremsen

ESC Kempten baut seine Serie mit 4:6 beim ERV Schweinfurt auf sieben Siege in Folge aus.

Wer nach der spannenden Begegnung am Freitag gegen Königsbrunn noch nicht genug an Spannung hatte konnte sich vom Eröffnungsbully an freuen. Schweinfurt hatte die ersten drei Möglichkeiten, doch das Tor zum 0:1 machte Robert Lepine, nachdem er einen Verteidiger mit einem tollen Move aussteigen ließ. Doch Schweinfurt, auf Augenhöhe konnte mit einem Doppelschlag das Spiel drehen. Die Sharks antworteten umgehend, und Linus Bernau und Mauro Seider holten die Führung zurück. Doch auch diese hatte nicht lange Bestand, Dominik Ochmann hatte gerade auf der Strafbank Platz genommen, da klingelte es erneut. Mit einem leistungsgerechten 3:3 ging es nach einem temporeichen Drittel in die erste Pause.

Und dann kam wieder einmal das zweite Drittel. Während die Sharks weiter temporeiches Eishockey mit tollen Aktionen boten verlegten sich die Unterfranken mehr und mehr auf körperbetontes Spiel mit vielen Nicklichkeiten und versteckten Fouls. Vor allem der wieder einmal nicht zu stoppende Nikolas Oppenberger war oft das Ziel. Kempten ging durch Maximilian Schäffler in Führung und baute diese durch Oppenberger und Lepine auf 3:6 zur zweiten Pause aus. Im letzten Drittel konnte Kempten die Führung souverän verwalten. Eine starke Defensivleistung mit einer erneut gut haltenden Jenny Harß im Tor sicherten den Erfolg. Einzig ein Überzahltreffer zum 4:6 kurz vor Spielende gelang Schweinfurt noch. Ein absolut verdienter Sieg der Kemptener, mit dem der fünfte Platz gefestigt wurde.

Statistik:

ERV Schweinfurt – ESC Kempten: 4:6 (3:3,0:3,1:0)

Tore:

0:1 Lepine (Zimmer,Bernau)(2.),

1:1 Hood (Hofverberg,Melchior)(12.),

2:1 Grüner (Bourne,)Manger(14.),

2:2 Bernau (Zimmer,Rott)(16.),

2:3 Seider (Schäffler,Ochmann)(18.),

3:3 Masel (Hood,Hofverberg)(19.),

3:4 Schäffler (Ochmann,Oppenberger)(30.),

3:5 Oppenberger (Schäffler)(35.),

3:6 Lepine (Zimmer)(39.),

4:6 Asmus (Hood,Marquardt)(57.),

Strafminuten:

ERV Schweinfurt:10

ESC Kempten:12

Zuschauer: 269