Sharks müssen auf zwei Spieler verzichten

Kempten. (PM ESC) Eigentlich war Louis Landerer fest eingeplant im Kader.

2022 / 2023 während der Saison aus Lechbruck zu den Sharks gewechselt überzeugte der inzwischen 24jährige von Anfang an und wurde auch direkt fest unter Vertrag genommen. Er spielt einen soliden und zuverlässigen Verteidiger und sollte seine sportliche Zukunft auch weiterhin an der Iller haben. Louis hat die Verantwortlichen nun jedoch darüber informiert, dass er einen Studienplatz in München bekommt und somit den Aufwand für Trainings und Spielbetrieb in Kempten nicht mehr realisieren kann.

Für Christopher Mitchell steht aktuell ein sehr wichtiges Jahr in seiner beruflichen Laufbahn an. Auch er kann daher den Aufwand für die Bayernliga aktuell nicht stemmen. Er wird versuchen sich bei einem niederklassigen Verein fit zu halten. Sollte es seine Zeit zulassen wird er wieder in den Kader der Sharks zurückkehren. Er hat den Verantwortlichen beim ESC sein Wort gegeben bei keinem anderen Bayernligisten anzuheuern.