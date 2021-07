Sharks melden einen Abgang und eine VertragsverlÃ¤ngerung

Kempten. (PM ESC) Die Sharks bedanken sich bei Max Schmidle für seinen Einsatz, aus persönlichen Gründen wird er in der kommenden Saison nicht an...

Kempten. (PM ESC) Die Sharks bedanken sich bei Max Schmidle für seinen Einsatz, aus persönlichen Gründen wird er in der kommenden Saison nicht an Bord sein.

Verlängert hat seinen Vertrag der erfahrene Verteidiger Daniel Rau. Mit seinem Transfer war den Verantwortlichen in Kempten vor der letzten Saison ein rechter Coup gelungen. Er hat der Abwehr deutlich mehr Stabilität gegeben. Mit starkem Stellungsspiel und seinem guten Auge für den Spielaufbau ist er ein wichtiger Baustein im Team der Sharks. Wichtig auch seine Qualitäten im Überzahlspiel. Mit Übersicht an der blauen Linie agierend und mit einem harten und platzierten Schlagschuss ausgestattet ist er immer gefährlich.

Und mit seiner Erfahrung hilft er gerade auch den jungen Spielern im Team sich weiter zu entwickeln.

Also erneut ein wichtiger Spieler im Team von Carsten Gosdeck, der an Bord bleibt, wir wünschen unserer # 22 viel Erfolg in der kommenden Saison.