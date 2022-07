Sharks komplettieren die Verteidigung

Kempten. (PM ESC) Viele Spiele konnte er nicht absolvieren in der letzten Saison, ausgerechnet an seinem Geburtstag zog er sich in Waldkraiburg eine schwere...

Trotzdem kämpfte er sich zurück ins Team und konnte in der Aufstiegsrunde nochmal angreifen. Insgesamt 26 Spiele absolvierte der 26 jährige in der gesamten Spielzeit. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits sehr viel Erfahrung aus Oberliga und DEL2 mit, Kaufbeuren, Sonthofen und Peiting waren seine Stationen, bevor er sich 2020 den Illerstädtern anschloss. Daher sind die Verantwortlichen in Kempten auch froh darüber, dass der gebürtige Kaufbeurer nun weiter im Sharks Dress verteidigt. „Wayne hat viel Potential und kann sich immer noch weiterentwickeln. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler und passt auch menschlich hervorragend in die Truppe“

Somit dürfte die Defensivabteilung der Kemptener mit aktuell sieben Spielern erst mal komplett sein. Bei Bedarf stehen ja auch, wie bereits berichtet, Förderlizenzspieler vom EC Peiting zur Verfügung.

Schön das Du bei uns bleibst Wayne, wir wünschen Dir eine erfolgreiche Saison und verletzungsfreie Saison.